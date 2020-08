Nova palavra-chave, Amanhecer e 4 seguidores para a região de Targon no Chamado da Montanha em Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, está a uma semana do fim. E hoje, a Riot Games revelou quatro novas cartas ​​e uma nova palavra-chave, Amanhecer.

As cartas mais recentes de LoR incluem Soldado Solari, Escudeira Solari, Guardião do Sol e Rahvun, A Lança da Alvorada. Amanhecer é uma mecânica que dá bônus às suas cartas se elas forem as primeiras cartas que você jogou em um turno. Isso os torna o inverso absoluto das cartas do Anoitecer reveladas recentemente.

Os Solari são devotos do Sol e abençoados por sua luz.



🌅 Nova palavra-chave – Amanhecer: efeito bônus se esta for a primeira carta que você joga na rodada. pic.twitter.com/Cf58jKynAd — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 19, 2020

Soldado Solari é uma unidade comum com 2/2 de custo 1 com a habilidade Amanhecer que lhe concede + 1 / + 1 durante a rodada. Escudeira Solari é uma unidade comum de custo 2 com 3/2 e com uma habilidade Amanhecer que concede + 0 / + 4 durante a rodada. Guardião do Sol é uma unidade épica de custo 6 com 4/3 com Sobrepujar e uma habilidade Amanhecer que concede + 4 / + 4 durante a rodada. Rahvun, a Lança da Alvorada é uma unidade rara com 5/5 que custa 5 com uma habilidade Amanhecer que cria uma carta com Amanhecer aleatória em sua mão. Além disso, é sempre “dia” para você enquanto ele está em campo. Isso presumivelmente permitirá que suas cartas ganhem seus bônus, mesmo que você tenha jogado outras cartas no turno.

Todos essas cartas do Amanhecer vêem com um estilo de jogo agressivo em mente. Os atributos bônus que elas ganham no turno fazem com que ganhem seus atributos de combate excedam em muito outras unidades com o mesmo custo de mana que você gastaria em média. Como essas cartas ganham seus bônus sendo a primeira carta jogada no turno, elas têm uma sinergia natural com a palavra-chave Anoitecer, que concede bônus quando não são as primeiras cartas jogadas em uma rodada. As cartas reveladas do Amanhecer têm apenas atributos de bônus temporários e não permanentes. Isso significa que, para obter o máximo de eficiência, você precisará jogar rápido ou fazer trocas agressivas para ultrapassar o tempo do seu oponente e ganhar em valor eventualmente, controlando o tabuleiro.

Devido ao tema da luz do dia, vazamentos anteriores e o recente vídeo de Contos de Runeterra, este conjunto de cartas indica Leona. Com apenas dois campeões restantes para serem revelados depois que Leona for oficialmente exibida amanhã, é seguro assumir que Diana virá logo em seguida neste primeiro conjunto da expansão.

Fique com o sol quando essas e outras cartas forem lançadas em LoR: Chamado da Montanha oficialmente para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de agosto.