Nova palavra-chave Anoitecer e 4 cartas das Ilhas das Sombras reveladas para o conjunto Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

A temporada de spoilers da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, está em sua terceira região de spoilers.

A Riot Games apresentou hoje cinco novas cartas colecionáveis ​​de Ilhas das Sombras junto com uma nova palavra-chave, Anoitecer. Stygian Onlooker, Doombeast, Duskrider, Passage Unearned e Croaching Shadows são as cartas mais recentes a chegar ao LoR. Anoitecer é uma palavra-chave que serve como um bônus ativável se aquela não for a primeira carta que você jogou em uma rodada. Os jogadores de Hearthstone familiarizados com a palavra-chave Combo encontrarão familiaridade em Anoitecer.

Tem medo do escuro? Não? Pois agora vai ter.



🌙Nova palavra-chave – Anoitecer: efeito bônus se esta não for a primeira carta que você joga na rodada. pic.twitter.com/UHPpGLzldU — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 17, 2020

Stygian Onlooker é uma unidade comum de 2/1 de custo 1 que tem a habilidade Anoitecer que lhe concede + 2 / + 0 e Assustador durante a rodada. Doombeast é uma unidade comum de 3/2 de custo 3 com uma habilidade Anoitecer que drena o Nexus inimigo em três pontos de vida. Duskrider é uma unidade rara de custo 5 com 2/5 e uma habilidade Anoitecer que concede + 1 / + 0 para cada vez que você ativou Anoitecer durante o jogo. Passag Unearned é um feitiço rápido raro de custo 3 que oblitera todas as unidades que foram invocadas, mas não jogadas durante a rodada inteira. Encroaching Shadows é um feitiço súbito épico de custo 4 que concede a todos os seus aliados em seu deck + 2 / + 2 em atributos e Efêmero.

Ao avaliar as cartas com Anoietecer, sua eficácia com e sem a habilidade é a chave para julgar seu potencial. Stygian Onlooker é uma criatura agressiva razoável sem Anoitecer. Mas se você estiver atacando com esta carta e ativar a habilidade Anoitecer, às vezes Assustador é muito para bloquear para certos decks no início, tornando esta uma carta ameaçadora.

Doombeast não é muito bom se você não pode ativar sua habilidade Anoitecer, pois é apenas 3/2 para de 3 de mana. Mas com sua habilidade ativada, o fato de que ele pode causar três de dano inevitáveis ​​(afora Negar) e curar você na mesma quantidade dá um golpe de seis pontos de vida a seu favor. Duskrider também não tem atributos favoráveis ​​fora do Anoitecer, mas sua habilidade Anoitecer requer que seu deck se foque na palavra-chave para obter o máximo de eficácia dela. Se você pode ativar Anoitecer pelo menos três vezes antes de jogar Duskrider, você pode obter uma unidade 5/5, o que é um justo, e o ganho de atributos não para por aí.

Para jogadores que não entendem o texto de Passage Unearned, uma carta que é invocada, mas não jogada, significa uma carta que não foi lançada gastando mana e jogada de sua mão. Passage Unearned é uma carta potente se puder encontrar o meta certo para ser eficaz. Se as cartas de invocação de tropas em massa se tornarem populares, como O Tormento e Chamado da Mãe de Guerra, ou estratégias de fichas em geral, então esta carta pode fornecer um valor imenso. Engraçado que, sobre o tema, Passage Unearned também é uma boa carta contra a habilidade Nível Dois de Thresh, pois no momento em que Thresh invoca um campeão com sua lanterna, o feitiço obliterará o campeão que está chegando. O fato de que esta carta também retrata uma lanterna se quebrando torna esta jogada ainda mais engraçada.

Encroaching Shadows é uma carta que oferece um desafio interessante de construção de deck para o usuário. Enquanto + 2 / + 2 em estatísticas é um fortalecimento imenso quanto mais cedo você a usa, a desvantagem do efêmero que isso traz também é algo que os jogadores terão que controlar mesmo depois de jogar esta carta. Uma maneira de “contornar” essa fraqueza é fazer com que seu deck tenha uma maioria absoluta de cartas efêmeras para que você não adicione uma nova fraqueza a nenhuma de suas cartas. Encroaching Shadows também permite que você ative mais a Marca da Morte de forma consistente, já que cada unidade terá uma palavra-chave efêmera para passar para o seu oponente. Outra maneira de usar essa carta é ter unidades baratas com palavras-chave agressivas. Isso ocorre porque muito tempo é perdido ao jogar isso por quatro de mana.

Com base em como a temporada de spoilers foi até agora e a partir de inferências baseadas em vazamentos, a prévia de hoje indica o Nocturne para amanhã.

Tome a noite e faça seus oponentes caírem com essas cartas e muito mais quando LoR: Chamado da Montanha for lançado oficialmente para PC e celular em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 17 de agosto.