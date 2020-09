Notas da atualização 1.10 de Legends of Runeterra

Após o lançamento de Chamado da Montanha em Legends of Runeterra, a primeira atualização de balanceamento do conjunto chega em 16 de setembro.

Houve um intervalo de três semanas entre o lançamento do CdM e a atualização 1.10, em vez da diferença típica de duas semanas. Uma semana extra foi adicionada para fornecer à equipe do LoR “espaço para fazer mais alterações de balanceamento do que o normal para a primeira atualização pós-lançamento”. Os desafios fragmentos entre amigos também estarão finalmente disponíveis com a atualização 1.10.

A atualização 1.10 inclui várias mudanças importantes para campeões, junto com seguidores e feitiços. Há atualizações para os modos Contenda e Laboratório, bem como mudanças no balanceamento da expedição. O líder de design, Rubin Zoo, também listou vários ajustes esperados na atualização 1.11 de LoR, incluindo mudanças no requisito de aumento de nível do Aurelion Sol, adicionando escalonamento de custo repetido de Quietude e abraços do Avô Rumul.

Aqui estão as notas completas da atualização1.10 do LoR.

Alterações de balanceamento de campeão

Dois campeões de LoR foram alvo de mudanças de balanceamento na atualização 1.10: Ezreal e Lee Sin. Um aumento foi adicionado ao número de vezes que um oponente deve ser alvejado para aumentar o nível de Ezreal, enquanto Lee Sin foi atingido com uma série de ajustes.

Ezreal

Você alvejou inimigos 8+ vezes. → Você alvejou inimigos 10+ vezes.

Lee Sin

Fúria do Dragão de Lee Sins foi removido como o feitiço de assinatura do campeão, substituído por Onda Sônica.

Custo reduzido de seis para quatro.

Vida reduzida de seis para quatro.

Você conjurou 7+ feitiços. → Você conjurou 8+ feitiços.

Lee Sin (nível dois)

Custo reduzido de seis para quatro.

Vida reduzida de sete para cinco.

Seguidores

Um total de seis seguidores de LoR foram fortalecidos ou enfraquecidos.

Chefs de Guerra

Poder reduzido de dois para um.

Videira Vigorosa

O poder aumentou de quatro para cinco.

Corsária Atiradora

A vida aumentou de um para dois.

Capataz Farpada

Custo reduzido de três para dois.

Poder reduzido de quatro para três.

Vida reduzida de três para dois.

Yordle Vigarista

O texto mudou para “Lealdade: Pilhe 1 e crie 1 [Tiro de Aviso] na mão.”

Cygnus, o Caçador da Lua

O poer aumentou de quatro para cinco.

A vida aumentou de dois para três.

Feitiços

Apenas um feitiço foi ajustado na atualização 1.10 do LoR.

Faísca de Genialidade

Custo reduzido de quatro para três.

Contenda Padrão

A Contenda Padrão está recebendo uma atualização com a adição de uma saguão de escolha e banimento de vários decks. Semelhante às configurações de torneio, os jogadores podem trazer um total de três decks. Mas existem regras de como esses decks são construídos.

Não pode haver o mesmo Campeão em mais de um deck

É necessário haver combinações diferentes de regiões para cada deck

Apenas um dos decks pode ficar sem Campeões

Cada jogador, quando combinado, escolhe um deck para banir. Em seguida, você pode escolher com qual dos outros dois deseja jogar. Um resumo completo da Contenda Padrão do LoR atualizada pode ser encontrado aqui..

Bem-vindo ao Laboratório Mundo Selvagem

A atualização 1.10 também conterá um novo laboratório. O Mundo Selvagem permite aos jogadores trazer um deck construído para um laboratório. Também existe a opção de escolher um deck pré-construído. Inspirado na selva em League of Legends, existem três conceitos em que os jogadores devem definir estratégias.

Ambos os jogadores têm monstros da selva Imóvel e Vulneráveis ​​em seu tabuleiro.

Matar o monstro da selva do seu oponente concede a você um poderoso feitiço de fortalecimento com sua escolha de efeitos potentes.

Matar um monstro da selva também gera outro em seu lugar na próxima rodada. Mas cuidado, pois os novos podem ser ainda mais fortes conforme o jogo avança.

Mudanças na Expedição

Pela primeira vez desde o lançamento do CdM, vários ajustes de Expedição estão ocorrendo. Os jogadores podem obter um resumo completo de cada arquétipo aqui. Na atualização 1.10 do LoR, os arquétipos de CdM aparecerão pela metade e o bônus inicial será completamente removido na atualização 1.11.

Correções de erros

Agora as cartas O Empíreo e Dragonito (criada por Olho do Dragão) mostrarão corretamente que são do tipo Dragão.

Corrigido um problema que fazia com que a conclusão dos efeitos visuais de Anoitecer ao serem acionados demorasse muito.

Corrigido um problema que fazia com que Taric progredisse em sua missão de subida de nível ao alvejar o seu Nexus ou os aliados na mão.

Corrigido um problema que fazia com que Quietude empurrasse efeitos de atordoamento para o turno seguinte.

Corrigido um problema que fazia com que Supernova apresentasse resultados incorretos ao usar Olho do Oráculo.

Corrigido um problema que fazia com que Lâmina Zênite não fosse revelada ao ser comprada usando seu efeito de Amanhecer.

Corrigido um problema que fazia com que Fúria do Dragão, feitiços copiados pelo efeito de Karma (Nível 2) e Rex Correnteza não fossem adicionados à contagem de progressão de subida de nível de Ezreal.

Corrigido um problema que fazia com que Mordidinha Flamejante não recebesse corretamente o fortalecimento de Visão quando ambas as cartas eram descartadas ao mesmo tempo.

Corrigido um problema que fazia com que Aurelion Sol (Nível 2) reduzisse o custo das cartas Celestiais do oponente.

Corrigido vários problemas menores relacionados à montagem de decks e ao painel de recompensas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 15 de setembro.