Melhores feitiços de Legends of Runeterra da Atualização 1.0 Marés Crescentes

Marés Crescentes foi lançado oficialmente em Legends of Runeterra, e a expansão está cheia de novos feitiços que todo mundo deveria experimentar.

Os feitiços desempenham um papel importante na construção de decks no LoR, seja na criação de decks agressivos ou de controle. Os melhores feitiços são aqueles que geralmente fornecem valor e diversidade, trabalhando em vários arquétipos diferentes. Eles também tendem a estar capitalizar em cima da mana de feitiços que você pode guardar a cada turno. Mas de vez em quando, também existem feitiços caros bons demais para deixar passar.

Dentro da nova expansão, vários novos feitiços foram adicionados para as regiões existentes e Águas de Sentina. Nós compilamos uma lista dos 10 melhores feitiços de Marés Crescentes em LoR e os classificamos em ordem decrescente.

10) Negociarrr

Negociarrr é um feitiço de custo baico que causa um de dano a qualquer coisa. E se for uma unidade e ela morrer, ele também causa um de dano no Nexus do oponente, causando um dano adicional. Negociarrr é o feitiço de assinatura do Gangplank, e pode ser usado em praticamente qualquer arquétipo. Decks com base em danos o utilizarão naturalmente, mas o mesmo acontecerá com os decks de feitiços de controle que buscam segurar o jogo. E, ao custo de uma mana, os jogadores podem lançá-la mais cedo, sem que seja anulado.

9) Determinação Guardiã

As marés crescentes estão repletas de magias que causam um de dano, além das que já existiam na versão beta aberta do LoR. Determinação Guardiã é um feitiço de mana barato que neutraliza esses efeitos, tornando cada unidade Robusta até o final do turno. E pode ser jogado na velocidade Súbito, frustrando a estratégia do inimigo no momento certo.

8) Retirada / Revide

Retirada e Revide são dois feitiços que trabalham juntos para fornecer proteção e uma vantagem no campo de batalha. Adicionados à região de Ionia nas Marés Crescentes, Retirada retorna uma unidade e também cria um Revide Fugaz na mão. Revide invoca um aliado que custa três ou menos da mão. Ao querer proteger unidades-chave que custam menos de três mana, essa dupla de feitiços é o caminho a seguir.

7) Bando Voraz

Adicionado à região de Noxus, Bando Voraz é um feitiço Rápido que causa quatro pontos de dano a uma unidade se ela já tiver sofrido dano ou estiver atordoada. Esse feitiço de custo 1 é a remoção eficiente que deve ser incluída nos decks de Noxus. Sinergiza com campeões como Swain, mas pode funcionar em praticamente qualquer arquétipo que esteja usando Noxus como região.

6) Chuva de Disparos

Chuva de Disparos é o feitiço de assinatura da Miss Fortune que causa um de dano a três alvos diferentes aleatoriamente. Com o custo de mana de apenas 2, Chuva de Disparos sinergiza com arquétipos baseados em danos e, ao mesmo tempo, oferece uma vantagem durante o combate. Os jogadores podem conjurá-lo em velocidade rápida, na esperança de criar uma troca uniforme ao atacar ou bloquear, enquanto atingem o Nexus de um oponente, causando um de dano ao mesmo tempo.

5) Escolha uma Carta

Twisted Fate é uma nova adição ao LoR, da região de Bilgewater, e o campeão inclui um feitiço de assinatura que fornece grande vantagem de cards durante o final do jogo. Com o custo de três pontos de mana, Escolha uma Carta permite retornar um card ao deck em troca de três cards Fugazes no início da próxima rodada. Deve ser a última carta jogada em um turno e com mana suficiente no próximo turno para lançar pelo menos duas dessas três cartas compradas.

4) Meditação Profunda

Meditação Profunda é o card dos sonhos de um deck de feitiços. Os jogadores podem comprar outros dois feitiços pelo preço de quatro manas. Mas se dois ou mais feitiços foram lançados na rodada anterior, a Meditação Profunda custa apenas dois. E como cereja no topo do bolo, ele pode ser usado na velocidade de Súbito. Várias novas cartas no LoR sinergizam com dois ou mais feitiços sendo lançados e a Meditação Profunda encaixa perfeitamente nesses arquétipos.

3) Palma Concussiva

Existem vários feitiços que produzem unidades no LoR, mas nenhum como o Palma Concussiva. É um feitiço Rápido de custo 4 que atordoa um inimigo, semelhante ao Tempestade de Aço, mas sem restrições. E pela mana extra, invoca Cauda do Dragão, um seguidor de 3/2 que normalmente custa três de mana para lançar. O Palma Concussiva também faz sinergia com Yasuo e Swain, fornecendo ainda mais valor.

2) Produtos Surrupiados

Com a adição de Águas de Sentina ao LoR, surgiram composições com tema de piratas que roubam cartas do baralho de um oponente, e Produtos Surrupiados é a melhor delas. Ele tem custo 2, velocidade Súbito e o benefício adicional de roubar uma carta adicional com o Saquear. Produtos Surrupiados não só é muito divertida de jogar, como também atrapalha a estratégia do seu oponente quando você começa a jogar suas próprias cartas contra ele.

1) Espírito Inflexível

Espírito Inflexível é um feitiço caro de custo oito que pode mudar a maré de uma partida em um piscar de olhos. Ele torna uma unidade indestrutível, o que significa que não pode ser morta ou receber dano. Em um campeão, o Espírito Inflexível é irritante de se jogar, e quando combinado com Alvorada e Crepúsculo, é muito quebrado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de maio.