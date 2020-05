Espírito Inflexível pode ser o feitiço mais quebrado em Legends of Runeterra

Após o lançamento de Marés Crescentes em Legends of Runeterra, os jogadores estão explorando o Espírito Inflexível para obter vitórias rápidas e domínio absoluto.

A Riot Games lançou a expansão Marés Crescentes com o lançamento oficial do LoR via PC e celular em 28 de abril. O novo conjunto introduziu um feitiço Súbito de custo 8 da região demaciana chamado Espírito Inflexível, que tem um potencial incrível e ainda menos respostas para lidar com isto.

Espírito inflexível diz que um aliado não pode sofrer dano e não pode morrer. As únicas respostas para este feitiço até agora em LoR são Purificar, quando o aliado não é campeão, e retorná-lo via Vontade de Ionia ou Fúria do Dragão. Em outras palavras, se o seu oponente não estiver jogando Demacia ou Ionia, o jogo terminará assim que Espírito Inflexível entrar em jogo.

Na velocidade Súbito, é impossível para um oponente responder diretamente ao Espírito Inflexível. A melhor opção é colocá-lo em um campeão para responder com o Purificar. A maioria dos campeões pode essencialmente terminar uma partida assim que se tornar indestrutível. Mas Espírito Inflexível é extremamente prejudicado em campeões como Lux, já que o feitiço também desencadeia seu Subir de Nível. Também é prejudicial quando colocado em campeões como Lee Sin, Fizz, Fiora e Darius.

Em comparação com outros feitiços de custo 8 no LoR, apenas o Dia do Progresso! tem Súbito. Há também um argumento válido ao dizer que Chamado da Mãe de Guerra tem o mesmo efeito para finalizar um jogo que o Espírito Inflexível, mas com um custo de 12 e velocidade lenta.

O meta de Marés Crescentes ainda é novo e pode mudar quase instantaneamente. Os jogadores já estão construindo composições em resposta aos três melhores decks de LoR que estão dominando o meta no momento, e Espírito Inflexível pode ser a chave.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 30 de abril.