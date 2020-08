Lulu se juntará à lista de campeões de Ionia em Legends of Runeterra: Chamado da Montanha

A temporada de spoilers das cartas de Legends of Runeterra: Chamado da Montanha ainda está em alta. E hoje, a Riot Games revelou o segundo campeão da região de Ionia, com base na mecânica de suporte de spoilers anteriores.

Lulu é a campeã que a Riot revelou hoje. Ela é uma unidade campeã de custo 3 com 2/3 e uma habilidade de Auxiliar que aumenta os atributos de seu aliado em até 4/4 para a rodada. Ela sobe de nível quando seus aliados foram auxiliados três vezes.

Lulu quando sobe de nível também tem custo 3 com + 1 / + 1 em atributos, uma habilidade de Auxiliar aprimorada para 5/5, e uma habilidade de Início de Rodada que cria um “Socorro, Pix!” fugaz na sua mão. Socorro, Pix! é um Feitiço Súbito de custo 1 que concede a um aliado Barreira ou concede a um inimigo Vulnerável durante a rodada. Semelhante ao recentemente revelado Gems, Socorro, Pix! não pode ser lançado em combate ou em resposta.

Semelhante a todos as outras cartas de Auxiliar mostradas nos primeiros três dias da temporada de spoilers de Chamado da Montanha, a força de Lulu vem de auxiliar uma poderosa curva de unidades. Ao contrário do recém-revelado Taric, Lulu não precisa estar no tabuleiro para começar a subir de nível, permitindo que os jogadores frequentemente a usem quando ela atingir seu nível 2. Assim que Lulu subir de nível, os inimigos terão que decidir se desejam abrir sua fase de ataque instantaneamente. Caso contrário, eles terão que lidar com uma unidade com a Barreira se decidirem atrasar a batalha.

Sem os efeitos de Mobilizar, os jogadores muitas vezes podem ter Lulu subindo de nível na quarta, quinta ou sexta rodada, dependendo se eles vão em primeiro ou segundo. As composições de deck serão vitais para garantir que Lulu possam subir de nível, já que ela é fraca antes de subir de nível, com 2/3.

O feitiço de campeão de Lulu, Caprichos!, também é uma remoção potente no calor da batalha. Muitas vezes ela pode reduzir seguidores poderosos a minúsculos esquilos 1/1 e sem efeitos. Os jogadores devem observar que o efeito da transformação de Caprichos! dura apenas uma rodada, então se eles não puderem remover a unidade depois de transformá-la em um esquilo, perderam quatro de mana.

Lulu se juntará à lista de campeões quando o primeiro conjunto de LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e celular em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 14 de agosto.