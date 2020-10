Fortalecimentos e enfraquecimentos na atualização 1.11 de Legends of Runeterra

Um total de 11 cartas de Legends of Runeterra estão sendo enfraquecidas ou fortalecidas na atualização 1.11.

Há um pouco menos alterações de balanceamento na atualização 1.11 do que na atualização 1.10, mas ainda assim são numerosas. A equipe de design anunciou há duas semanas que os jogadores devem esperar ajustes em Aurelion Sol, Quietude e Vovô Rumul. Mudanças foram aplicadas, junto com enfraquecimentos e fortalecimentos para várias outras cartas de LoR que poderiam abalar o meta.

Do Mentor Inspirador ao Bastião, aqui estão todas as mudanças de balanceamento ocorrendo na atualização 1.11.

Alterações de equilíbrio do campeão

Aurelion Sol foi o único campeão afetado pelas alterações de balanceamento do LoR 1.11. O dragão foi ligeiramente enfraquecido, mudando seu texto de Subida de nível para “Fim de Rodada: Seus aliados têm 25+ de Poder total”. Fornecendo “mais espaço” para os jogadores interagirem com o Aurelion Sol, de acordo com a equipe de design do LoR, o dragão ainda deve ser um finalizador forte.

Mudanças de balanceamento de seguidores

De cartas problemáticas de longo prazo como Guardião Radiante a novas adições como Jack, o Vencedor, ambos os seguidores prejudiciais foram atingidos por um enfraquecimento. O Mentor Inspirador recebeu um foralecimento e um enfraquecimento, enquanto o Suboficial teve uma reversão. No total, sete seguidores foram ajustados na atualização 1.11.

Guardiã Radiante

Ganhar cinco pontos de vida do Radiant Guardian tem sido um problema persistente no meta de LoR. Ela geralmente vence jogos com base em sua habilidade Roubo de Vida, o que fez com que isso seu poder fosse reduzido para quatro.

PODER: 5 → 4.

Mentor Inspirador

As cosntruções agressivas de Ionia sofreram um grande golpe na última vez que o Mentor Inspirador foi ajustado. Em um esforço para “dar aos decks agressivos de Ionia um pouco mais de poder inicial”, o seguidor amante do chá que concede a um aliado +1/0 recebeu um aumento de poder enquanto também sofria de uma diminuição de vida.

PODER: 1 → 2

VIDA: 2 → 1

Pix

Um fortalecimento foi aplicado à Pix para criar “mais oportunidades para que os decks possam mandar ver no que sabem fazer”, de acordo com a equipe do LoR .

VIDA: 1 → 2

Jack, o Vencedor

Jack, o Vencedor, provou seu valor no meta, geralmente como uma carta que retarda os jogos enquanto cria remoção por meio do Durma com os Peixinhos. Sua vida foi diminuída em um, então os jogadores têm uma chance melhor de removê-lo do campo de batalha.

VIDA: 6 → 5

Suboficial

Suboficial foi fortalecido na atualização 1.4, aumentando sua vida. Com a construção Gangplank / TF dominando o meta do LoR no momento, sua vida foi revertida em um.

VIDA: 2 → 1

Vovô Rumul

Frequentemente preterido, o Vovô Rumul recebeu um pouco de amor por sua habilidade de “Jogar”.

JOGAR: Dê +0|+4 a um aliado → Dê +0|+4 a 2 aliados

Cabra da Montanha

Cabra da Montanha recebeu um fortalecimento de usabilidade geral que deve melhorar a cabra de Targon como um “alvo em potencial para decks com muito fortalecimento”.

VIDA: 1 → 2.

Feitiços

Um total de três feitiços foram ajustados na atualização 1.11. E as mudanças aplicadas a todos os três terão um grande impacto no meta.

Quietude

Quietude estava na berlinda para a atualização 1.11. Capaz de silenciar campeões, o feitiço é obrigatório em vários decks. Querendo manter Quietude como um feitiço central em Targon, a equipe de design aumentou seu custo Fugaz em um. Mas o ajuste é temporário. Outra mudança de balanceamento para o Quietude está programada para ocorrer na atualização 1.12, que “removerá o aspecto repetível de Quietude inteiramente e reduzirá seu custo”.

TEXTO ANTIGO: Silencie uma unidade nesta rodada. Crie 1 [Quietude] Fugaz na mão.



NOVO TEXTO: Silencie uma unidade nesta rodada. Crie 1 [Quietude] Fugaz na mão com 1 a mais de custo.



Bastião

Bastião era um feitiço de custo três que fornecia um escudo mágico aliado para aquela rodada em que foi lançado. Na esperança de melhorar as construções de Taric, o feitiço agora concede um escudo mágico aliado, além de atributos + 1 / + 1.

TEXTO ANTIGO: Conceda Escudo de Feitiço a um aliado nesta rodada.



NOVO TEXTO: Dê +1|+1 e Escudo de Feitiço a um aliado.



Inspiração Cósmica

Capaz de recarregar a mana de feitiço após lançar Inspiração Cósmica foi uma grande vantagem. Mas esses dias chegaram ao fim, já que o feitiço só concede + 2 / + 2 aos aliados agora sem a recarga de mana.

TEXTO ANTIGO: Se você Contemplar uma carta Celestial, dê +2|+2 a aliados globalmente. Recarregue seu Mana de Feitiço.



NOVO TEXTO: Se você Contemplar uma carta Celestial, dê +2|+2 a aliados globalmente.



A próxima atualização do LoR, atualização 1.12, está programada para acontecer em 14 de outubro. A atualização 1.11 estará no ar em 30 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 29 de setembro.