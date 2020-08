Cartas da Lulu no LoR são muito fofas, mas falta valor competitivo

A Riot Games revelou Lulu hoje como a próxima campeã Ioniana de Legends of Runeterra contida na próxima expansão Chamado da Montanha. Mas a maioria de suas cartas de suporte provavelmente não serão usadas em decks de primeira linha.

Com lançamento previsto para 26 de agosto, Chamado da Montanha adicionará sete cartas de campeão e 82 cartas não campeãs ao LoR. Riot revelou Lulu como a próxima campeã Ioniana, junto com quatro seguidores, um feitiço de campeão e um feitiço regular.

Imagem via Riot Games

Dois seguidores de custo 1 foram revelados com Lulu: Esquilo e Pix! O esquilo é um 1/1 simples sem valor adicional. E Pix! é 0/1 e quando auxiliar um aliado, ela o concede + 2 / + 1 apenas naquela rodada. Pix! é vulnerável a várias remoções e provavelmente será morto antes de ser capaz de auxiliar um aliado. A fada também não tem poder, o que o torna um bloqueador horrível sem valor no início do jogo.

Outro fracasso que foi revelado hoje é o Guia Feérico, um seguidor 3/3 que toca no tema Elusivo. O Guia Feérico não tem valor, entretanto, em atributos e em sua habilidade. Conceder Elusivo a um aliado ao “Jogar” ao custo de quatro de mana para um 3/3 não é tão bom. Os jogadores podem facilmente lançar Fantasma ou Mapa do Sumidouro para realizar o mesmo objetivo com muito menos mana.

Esmagador Assustado tem uma chance melhor de ver a jogabilidade devido a ter Sobrepujar como palavra-chave. Seus atributos de 2/3 são médios, mas irão melhorar com outras cartas temáticas de auxílio de Targon. A região do Esmagador Assustado também é Targon, não Ionia. Isso pode ser um erro, no entanto, se a carta foi movido para outra região durante o estágio de desenvolvimento. A Riot ainda não confirmou se Esmagador Assustado está na região de Targon ou em Ionia.

Caprichos! foi provavelmente a melhor carta revelada hoje, mas não pode ser lançada em um campeão. Por quatro de mana, os jogadores podem transformar o seguidor de um oponente em um 1/1 na velocidade súbita. Silenciar é semelhante a Purificar, aumentando o valor contido em Caprichos!

E a última carta revelada com Lulu hoje foi Socorro, Pix! Custa 1 de mana e o feitiço concede Barreira a um aliado ou aplica Vulnerável a um oponente. A única desvantagem de Socorro, Pix! é que não pode ser lançado em combate ou em resposta a um feitiço do oponente. Colocar três cópias em um deck é improvável, mas ainda pode ser usado devido ao seu baixo custo de mana.

Confira Lulu e sua equipe em 26 de agosto em LoR com o lançamento de Chamado da Montanha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 14 de agosto.