Aurelion Sol se une aos campeões de Targon na expansão Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

Legends of Runeterra: A temporada de spoiler de cartas de Chamado da Montanha está chegando ao fim.

A Riot Games revelou o campeão final para o primeiro terço do novo conjunto hoje: Aurelion Sol. Ele tem a nova palavra-chave Fúria, que dá ao usuário + 1 / + 1 nos atributos sempre que matar outra unidade. Aurelion Sol também carrega a categoria Dragão, que permite que ele se sinergize com as cartas temáticas de Dragão mostradas hoje cedo.

Curve-se. Venere. Admire. São as únicas reações dignas. 🐉



Jogue como Aurelion Sol e seis outros Campeões em 26 de agosto com a nova expansão: Chamado da Montanha.



📲Baixe e jogue agora em https://t.co/ftqJtlUF65. pic.twitter.com/Vhk1IAJDiR — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 24, 2020

Com 10 de mana, Aurelion Sol é a unidade campeã mais cara de todo o jogo. Com atributos 10/10, em sua forma básica, ele também tem os atributos combinadas totais de nível um mais altos quando comparado a qualquer outro campeão. Aurelion Sol tem um efeito de jogo que permite evocar uma carta Celestial que custe sete de mana ou mais. Além disso, ele tem uma habilidade de Rodada Inicial que gera aleatoriamente uma carta Celestial para sua mão. Além de sua palavra-chave Fúria, Aurelion Sol inatamente tem Escudo de Feitiço, que concede a ele ainda mais proteção contra remoções. Ele sobe de nível no final do turno quando seu tabuleiro tem um total combinado de 20 ou mais de Poder.

Aurelion Sol, após passar de nível, também tem um custo de 10 com +1/+1 em atributos, as mesmas habilidades de Jogar e Início de Rodada e as mesmas palavras-chave. A nova habilidade que Aurelion Sol ganha é uma aura passiva que faz com que cada carta Celestial em sua mão custe zero de mana. Isso permite que você jogue todos de graça.

Aurelion Sol é a personificação de “vá com tudo ou vá pra casa”. Com 10 de mana, ele quer que você termine os jogos rapidamente. E com Escudo de Feitiço, será difícil para seus oponentes remover Aurelion Sol sem usar vários recursos nele. Além disso, Aurelion Sol concederá continuamente valor grátis após jogá-lo, colocando seu oponente em um relógio para vencer o jogo ou matar o campeão. Caso contrário, eles serão expulsos do jogo.

A principal fraqueza de Aurelion Sol é que ele não tem um efeito que impacta imediatamente o tabuleiro no turno em que você joga com ele. Isso significa que se seu oponente tem um tabuleiro cheio e está prestes a te golpear para acabar com o jogo, não há muito o que ele possa fazer para protegê-lo como uma Aquela que Vaga faria.

Imagem via Riot Games

Embora aumentar o nível de Aurelion Sol pareça uma tarefa gigantesca, o campeão já tem 10 de poder. Isso significa que não importa o que aconteça, seu ponto de partida para subir o Aurelion Sol de nível sempre estará na metade do caminho. Além disso, Aurelion Sol tem a palavra-chave Fúria, que lentamente dá a ele a habilidade de adicionar crédito à sua progressão de nível.

Aurelion Sol se juntará à lista de campeões quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 24 de agosto.