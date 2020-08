Nova palavra-chave, Fúria e 5 cartas de Dragão chegam ao Chamado da Montanha em Legends of Runeterra

A temporada de spoiler da segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, entrou em seu último dia.

No anúncio de hoje no Twitter, a Riot Games revelou uma nova palavra-chave, Fúria, e cinco novas cartas colecionáveis: Arauta dos Dragões, Protetor Chamabranca, Marcabrasa Derretida, Dragão Furioso e Garra do Dragão. A habilidade da palavra-chave Fúria concede àquela unidade + 1 / + 1 permanente sempre que matar uma unidade inimiga.

Alguns desafios do Monte Targon são um teste de resistência, enquanto outros têm consequências imediatas.



Arauta dos Dragões é uma unidade comum de custo 2 com 1/1 da região de Targon. Enquanto ela está em campo, ela reduz o custo dos Dragões em sua mão em um. Protetor Chamabranca é uma unidade Dragão comum de custo 4 com 4/4 da região de Targon. Ele também tem a nova palavra-chave, Fúria. Marcabrasa Derretida é uma unidade Dragão comum de custo 5 com 5/5 e duas novas habilidades de palavras-chave, Escudo de Feitiço e Fúria. Dragão Furioso é uma unidade comum de custo 5 com 4/5 da região de Demacia. Ele tem Fúria e Desafiador. Garra do Dragão é uma magia súbita de custo 3 de Targon que tem duas funções. Ele pode dar a todos os seus Dragões que você controla um bônus permanente de + 1 / + 1 ou você pode sacar dois Dragões do seu deck.

A Arauta dos Dragões é uma unidade frágil com uma potente habilidade de driblar o mana. Se ela conseguir sobreviver por um turno, você poderá jogar suas cartas de Dragão mais cedo. Com a forma como esses Dragões trabalham, se eles puderem começar a causar estragos em tabuleiros mais fracos logo no início, eles podem escalar fora de controle com sua palavra-chave Fúria. Mas, devido aos seus atributos fracos, Arauta dos Dragões precisará de várias proteções para não ser eliminada instantaneamente após ser jogada.

Protetor Chamabranca é um dragão simples e direto. Devido à palavra-chave Fúria que possui, os oponentes terão menos probabilidade de bloqueá-lo com unidades fracas, em vez disso, devem tentar subjugá-lo em combate ou removê-lo com feitiços.

Marcabrasa Derretida contorna esta fraqueza. Por apenas mais um de mana, ele vem com a mesma palavra-chave, + 1 / + 1 nos atributos e também Escudo de Feitiço. Devido à essa habilidade, tentar destruí-lo ou enfraquecê-lo com habilidades será fútil, pois a primeira habilidade lançada nele será anulada. Isso dá ao Marcabrasa Derretida um tempo mais fácil de escalar antes do seu oponente.

Imagem via Riot Games

Embora tanto o Protetor Chamabranca quanto o Marcabrasa Derretida possam ser evitados em batalha, para evitar a punição da escalada de Fúria, o Dragão Furioso tem Desafiador. Isso permite que você atraia os inimigos diretamente para a destruição, dando a você um bônus garantido de + 1 / + 1 a cada turno que você atacar. Embora Dragão Furioso não tenha o poder ou proteção inicial que o Marcabrasa Derretida tem, a palavra-chave Desafiador dá a você a habilidade de controlar o tabuleiro sem esforço.

A dupla função de Garra do Dragão a torna bastante flexível. Durante o combate ou um esforço letal, você pode fortalecer todo o tabuleiro baseado em Dragão com um bônus de + 1 / + 1 permanente, concedendo-lhe o poder e a resistência para atropelar unidades oponentes ou destruir o Nexus inimigo. No final do jogo, quando você está faminto por cartas na mão, Garra do Dragão pode reabastecer sua mão com dragões poderosos. Além disso, assumindo com segurança que Aurelion Sol tem a categoria Dragão, isso também pode atrair Aurelion Sol, especificamente.

Estas cartas com tema de dragão indicam a eventual revelação e liberação de Aurelion Sol.

Leve esses dragões para a batalha e faça chover fúria quando essas e outras cartas se juntarem a LoR: Chamado da Montanha em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 24 de agosto.