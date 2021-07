Atualização 2.12 de Legends of Runeterra adiciona a opção Melhor de 3 ao Desafio Amistoso

A próxima atualização do Legends of Runeterra, atualização 2.12.0, está fazendo mudanças notáveis ​​em relação às próximas cartas e cosméticos. Além de todo o conteúdo colecionável vindo, no entanto, há outro recurso na atualização mais recente do LoR que não chamou muita atenção para si mesmo, mas ainda mantém a mesma importância. LoR está adicionando uma opção de melhor de três aos seus Desafios Amistosos.

Esta é uma atualização emocionante para jogadores altamente competitivos e casuais. O jogo melhor de três tem implicações positivas para LoR, dependendo de como for implementado. Do jeito que está, os jogadores podem desafiar uns aos outros em uma partida amistosa por meio de um jogo Padrão ou de qualquer um dos Laboratórios em rotação.

Para aqueles que procuram uma partida padrão, os jogadores podem editar seus decks diretamente na tela de seleção. Embora isso seja bom para aqueles que estão experimentando com decks e interações casualmente, é um pesadelo para a integridade competitiva em torneios de menor escala administrados pela comunidade. Se melhor de três permite que os jogadores bloqueiem decks com banimentos (como Contenda), então isso pode potencialmente aliviar o processo de seleção e banimento de decks por meio da necessidade de um site terceirizado para competidores e organizadores de torneios.

Mesmo se a implementação inicial de melhor de três não apresentar personalização para permitir restrições de deck ou listas de deck abertas (como torneios sazonais), esta atualização mostra que a Riot está disposta a fazer melhorias na qualidade de vida fora da rotação atual de modos de jogo no Laboratórios.

Em março, a Riot removeu efetivamente o Singular como um formato jogável quando atualizou suas Contendas para espelhar de perto os torneios sazonais. Mesmo ao remover seu caminho para a combinação dedicada, não havia substituto para permitir o uso casual entre amigos. Se a inclusão do jogo melhor de três na atualização da atualização 2.12.0 pode servir como um indicador para o futuro do LoR, isso significa que há potencial para a Riot reimplementar o formato Singular, que foi muito esquecido.

Além do renascimento de Singular, isso também pode levar ao exame e ao desenvolvimento de formatos de construção de deck em potencial para os jogadores criarem listas e competirem casualmente.

Você pode tentar uma partida amistosa à melhor de três para você agora que a atualização 2.12.0 chegou, 14 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 13 de julho.