A sinergia dos Dragões em Legends of Runeterra irão governar o fim de jogo

A Riot Games revelou o pacote de Aurelion Sol para o próximo conjunto de Chamado da Montanha hoje, com unidades de dragão de alto custo para acabar com os oponentes em Legends of Runeterra.

O pacote de Dragões de Aurelion Sol tem uma série de semelhanças que podem ser comparadas ao arquétipo Profundezas do conjunto Marés Crescentes. A maioria dos feitiços e unidades apresentados nos spoilers de LoR hoje são lentos por natureza, mas extremamente poderosos, capazes de encerrar uma partida em um turno assim que a sinergia aparecer.

Imagem via Riot Games

Para que o arquétipo do Dragão seja bem-sucedido no meta de LoR, a construção deve conter cartas que possam aguentar até o final do jogo. Uma vez que o confronto no jogo final, unidades como Inviolus Vox dão o pontapé inicial no arquétipo do deck em ação.

Capaz de criar um Dragão aleatório na mão quando um aliado com Fúria mata um inimigo pela primeira vez em cada rodada, Inviolus Vox é uma carta sólida de custo 6, além de seus atributos 5/6. E há sinergia com Fúria sendo usada antes da chegada de Inviolus Vox via Protetor Chamabranca e Dragão Furioso.

O Dividemente Infinito, um 8/8 de custo 8, também tem potencial apesar de seu custo de mana. Embora tenha uma boa sinergia com as construções de Yasuo e Swain, ele também pode estar em um deck de Aurelion Sol o tempo necessário para que as sinergias Celestial e Evocar ocorram.

O feitiço Formando Estrelas também está no lado alto em relação ao custo de mana. É um feitiço de velocidade súbita que evoca um Celestrial que custe sete ou mais enquanto cura um aliado ou seu Nexus em cinco. Sem a habilidade de cura, Formando Estrelas perde valor. Mas em conjunto com Evocar um poderoso Celestial, o feitiço de custo 5 tem o potencial de ver uma quantidade decente de jogabilidade.

Voe pelos céus e queime os inimigos até o chão com Aurelion Sol e seu pacote de arquétipo de LoR quando Chamado da Montanha for lançado em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de agosto.