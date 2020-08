4 novos seguidores relacionados a Diana se unem à região de Targon no conjunto Chamado da Montanha de Legends of Runeterra

Após a revelação de Diana, a segunda expansão de Legends of Runeterra, Chamado da Montanha, mostrou mais cartas que auxiliam na estratégia de Diana. Hoje no Twitter, a Riot Games revelou quatro novas cartas colecionáveis: Cascata Lívida, Cygnus o Caçados da Lua, Quietude e Canhão de Poros.

Cascata Lívida é uma magia súbita de custo 2 que concede um bônus de + 2 / + 1 a um aliado durante a rodada. Ela também tem um efeito bônus de Anoitecer que permite que você compre uma carta, substituindo-a efetivamente. Cygnus o Caçador da Lua é uma unidade épica de custo 6 com 4/2 e uma habilidade Anoitecer que concede a ele e a uma unidade aliada a palavra-chave Elusivo durante a rodada.

Imagem via Riot Games

Quietude é um feitiço súbito de custo 3 que silencia uma unidade durante a rodada. Ela também cria uma Quietude fugaz na mão, permitindo vários usos de Quietude na mesma rodada. Canhão de Poros é magia súbita de custo 0 comum de Piltover e Zaun. Tem o custo de ser necessário descartar uma carta de sua mão para jogar e sua habilidade cria dois Poros Audaciosos ​​em sua mão. Os Poros Audaciosos ​​são a unidade 1/1 custo 1 com a Palavra-chave Elusivo.

Cascata Pálida é um poderoso feitiço súbito que é eficaz em combate e, embora os atributos que ele forneça sejam médios quando comparados a outros feitiços súbitos com efeito semelhante, o fato de que pode se reciclar se você jogou uma carta no início do turno não pode ser esquecido.

Cygnus o Caçador da Lua é uma ferramenta poderosa e agressiva que pode servir como um finalizador se você tiver o ataque, concedendo a uma unidade poderosa que você controla Elusivo, garantindo a ela acesso direto ao Nexus inimigo. Se seu oponente tiver um tabuleiro com unidades elusivas, Cygnus, o Espreitador da Lua, também pode servir como um último esforço para evitar ser atacado pelas unidades oponentes, criando duas unidades Elusivas instantaneamente.

Quietude é uma carta de utilidade interessante que pode criar uma oportunidade onde você pode anular efeitos inimigos e fortalecimentos de atributos para o turno em um instante. Enquanto o silêncio dura apenas uma rodada, você pode fazer isso várias vezes com a mesma prioridade, dando a você a chance de várias vantagens durante o combate. Quietude também pode atingir campeões, algo que os efeitos de silenciar não conseguiram no primeiro conjunto, mas é uma característica compartilhada com o Clarão Solar revelado ontem.

Canhão de Poros é a carta não-Targon neste conjunto de cartas. Embora seja de Piltover e Zaun, tem um potencial de combinação robusto com as cartas com Anoitecer. Além de ser um feitiço súbito de zero de mana, que permitiria a você acionar seus cards do Anoitecer, ele também fornece dois Poros ousados ​​que também podem ser usados ​​como desencadeadores baratos do Anoitecer durante os turnos futuros.

Enquanto Quietude retrata Soraka, que indica para um teaser em potencial que irá revelá-la no dia seguinte, sua carta silenciadora não confirma sua inclusão no primeiro conjunto de Chamado da Montanha.

Reivindique todas essas cartas quando o primeiro conjunto de LoR: Chamado da Montanha for lançado oficialmente para PC e Mobile em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 22 de agosto.