Diana se une aos campeões de Targon em Legends of Runeterra Chamado da Montanha

A temporada de spoiler de Legends of Runeterra: Chamado da Montanha continua. Hoje no Twitter, a Riot Games revelou Diana, a penúltima campeã desse primeiro conjunto do Chamado da Montanha. Ela reina da região de Targon, continuando a desenvolver a mecânica do Anoitecer.

Diana é uma campeã de custo 2 com 2/2 com Ataque Rápido e uma habilidade Anoitecer que concede a ela Desafiador para a rodada. Ela sobe de nível quando você ativa Anoitecer quatro vezes em um jogo.

Ao subir de nível, Diana também custa 2 com + 1 / + 1 e tem a mesma palavra-chave. A habilidade Anoitecer de Diana é aprimorada ao subir de nível, concedendo a ela atributos adicionais de + 2 / + 0 para a rodada além da palavra-chave Desafiador. Além de sua melhoria, ela também é ativada com outros efeitos de Anoitecer, dando a você a chance de um combo finalizador ao jogar uma série de cartas Anoitecer.

A noite cai e os Lunari despontam. 🌙



Jogue como Diana e seis outros Campeões em 26 de agosto com a nova expansão: Chamado da Montanha.



📲 Baixe e jogue agora em https://t.co/ftqJtlUF65. pic.twitter.com/ZvLnZSND2E — Legends of Runeterra Brasil 🌷 (@RuneterraBrasil) August 22, 2020

Diana é feita para agressão e controle do tabuleiro. Com custo 2, seus atributos e palavra-chave são comparáveis ​​a Lucian, que tem mais um de ataque. Mas o fato de que ela pode ganhar Desafiador significa que ela geralmente pode eliminar uma unidade no início do jogo antes de ser eliminada em um combate posterior. A força de Diana vem de sua versão nível dois de si mesma. Além de poder eliminar a maioria das unidades sempre que ativar seu efeito de Anoitecer uma vez, se você acumulou várias cartas com Anoitecer no final do jogo, então você pode ameaçar oportunidades letais no oponente se ele falhar em eliminar Diana.

Como Diana precisa de várias cartas de suporte com Anoitecer para subir de nível, ela tem sinergia natural com as cartas do Anoitecer previamente reveladas das Ilhas das Sombras e Nocturne. Além dessas cartas, ela também tem sinergia natural com as cartas Amanhecer recentemente reveladas, já que elas ganham todos os seus bônus por serem as primeiras cartas jogadas no turno, e as cartas Anoitecer ativam seus efeitos depois de não serem as primeiras cartas jogadas em uma vez. Além de todos esses aspectos, todas as cartas com Amanhecer, incluindo Leona, são projetados com a agressão em mente. Esta identidade aggressiva combinam com todas as cartas com Anoitecer que também desejam derrubar oponentes o mais rápido possível.

Diana se juntará à lista de campeões quando LoR: Chamado da Montanha for oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis em 26 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 22 de agosto.