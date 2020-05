Yassuo diz que “nunca mais confiaria [em Tarzaned] na [minha] vida” depois que recebeu uma ameaça dele usando o nome de outra pessoa

Outro dia, outro drama entre alguns dos criadores de conteúdo mais populares de League of Legends. Desta vez, é Yassuo, da 100 Thieves, que revelou detalhes em torno de seu ex-amigo Tarzaned, dizendo que “nunca mais confiaria nesse cara na vida”.

Yassuo disse que Tarzaned causou um desentendimento entre ele e Nicolas “Gleebglarbu” Haddad, alegando ter dito ao antigo suporte da TSM que Yassuo estava “falando merda” sobre ele. Foi uma mentira que levou Gleeb a responder para Yassuo, que devolveu o troco pelo conteúdo.

A gota d’água foi quando Tarzaned supostamente doou para a stream de Yassuo enquanto usava o nome de Gleebglarbu. Através de mensagens de doação, “Gleebglarbu” fez ameaças de morte, como dizer que ele levaria uma faca para a TwitchCon, que seria preocupante para qualquer pessoa, com ou sem stream.

Embora a stream visse o nome de Gleebglarbu, Yassuo viu o e-mail vinculado à doação. Ele percebeu que Tarzaned estava doando o dinheiro e enviando as ameaças.

“Essa foi uma das vezes em que disse que não podia ser amigo de Tarzaned, ainda tem mais, isso é só uma parte da situação”, disse Yassuo. “Eu nunca mais confiaria nesse cara na vida.”

A história de Yassuo é apenas uma parte do drama que ocorreu nos últimos dias com Tarzaned. Recentemente, ele afirmou que levou a conta ex-caçador profissional IWillDominate até o Desafiante em duas temporadas seguidas. IWillDominate, que também alegou ter feito o mesmo com uma das contas de Tarzaned, twittou ontem que ele e Tarzaned decidiram “acabar com isso aqui”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 22 de maio.