Tarzaned diz ter levado IWD ao Desafiante por 10.000 dólares

Tarzaned fez revelações sobre IWDominate.

O streamer, conhecido por sua proeza nas ranqueadas no servidor norte-americano, disse ter sido o responsável por levar IWD ao Desafiante em League of Legends.

“Você se chama de Desafiante, mas nunca chegou ao Desafiante você mesmo”, disse Tarzaned em sua stream. “Eu que tive que jogar na sua conta por dois anos para chegar ao Desafiante.”

Tarzaned disse que levou duas das contas de IWD à classificação mais alta nas temporadas 7 e 8.

“Não sei como ele pode ter um ego tão grande, fui tão legal”, disse ele. “Eu segurei essa informação por três anos. É uma falta de respeito. Você precisa baixar a bola.”

Ainda na stream, Tarzaned disse que IWD pagou mais de 10.000 dólares pelo serviço. Tarzaned compartilhou no Twitter uma captura de tela que seria de IWD enviando 4.179,61 dólares no PayPal entre agosto de 2018 e setembro de 2019. “Os pagamentos em torno de 300 são para nivelar contas (eu encontrava pessoas que fizessem isso por ele)”, Tarzaned disse. “Os 2,4 mil foram para levar NAMonkey813 do D1 ao Desafiante na temporada 7.”

O conflito apareceu depois de os dois streamers trocarem algumas farpas.

“Não era brincadeira”, disse IWD nesta semana. “Ele só partiu pra cima de mim. Então, ele que se foda. Sério, ele que se foda. É um ser humano tóxico. É tóxico jogar com ele e tóxico lidar com ele de modo geral.”

IWD é mais conhecido por ser um streamer com grande audiência na Twitch. Ele começou sua carreira como jogador profissional de League of Legends em 2011, na compLexity Gaming, e depois assinou contrato com a Team Curse, que acabou se tornando a Team Liquid. IWD se aposentou como jogador em 2016 e passou a se dedicar em tempo integral às streams. Desde então, já teve vários podcasts relacionados ao LoL e tem audiência considerável no YouTube.

Atualização, 21 de maio, 12:20 BRT: IWillDominate falou ao vivo em sua stream sobre o assunto, refutando as alegações de Tarzaned. Ele disse ter cuidado de uma das contas de Tarzaned e compartilhou diversas capturas de tela do Discord como prova. IWD admite que Tarzaned jogou em sua conta, mas disse que era para mantê-la ativa. Ele negou ter pagado os mais de 10.000 dólares a Tarzaned, mas disse ter comprado contas sem classificação do streamer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 21 de maio.