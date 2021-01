Viego, do LoL, provavelmente será lançado com uma skin de Fera Lunar

Parece que até o Rei Destruído celebrará o Ano Novo Lunar.

Viego, o próximo caçador de League of Legends, provavelmente será lançado com uma skin de Fera Lunar. O canal SkinSpotlights no YouTube mostrou todas as habilidades e animações para o cosmético hoje, dando aos fãs uma prévia de como o Rei Destruído se parece com uma jaqueta azul.

Semelhante aos outros campeões na linha de skin, Viego Fera Lunar tem chifres brilhantes para comemorar o Ano do Boi. Quando ele estende o punho para frente com o W, uma animação do animal também dispara para a frente. E sua espada brilha em um tom de laranja ardente. A skin também virá com seis cromas.

As skins Fera Lunar para Alistar, Jarvan IV e Fiora foram apresentadas durante a transmissão ao vivo de 2021. Ao discutir a temática, o diretor de produção Jonathan “Bellissimoh” Belliss descreveu-o como um mundo onde “cenários urbanos e templos antigos se misturam. Moda urbana luxuosa com toques de elegância tradicional é o estilo desse Ano Novo Lunar.”

Embora a skin seja para um dos universos alternativos do LoL, ela parece diferir muito da caracterização típica de Viego de um rei morto-vivo determinado a encontrar uma maneira de retornar sua falecida esposa para o seu lado.

As skins de Viego e Fera Lunar provavelmente serão lançadas com a atualização 11.2 em 21 de janeiro, junto com a atualização do conjunto para Teamfight Tactics, o Festival das Feras.

