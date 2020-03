Um dos memes mais antigos de League of Legends ganha vida: Urgot Cosplay de Pijaminha Estelar

Fãs de Urgot e de League of Legends de todo o mundo já têm motivos para comemorar o 1º de abril.

A Riot Games revelou hoje a skin Urgot Cosplay de Pijaminha Estelar, que vai acompanhar as já reveladas Tristana Cosplay de Pingu e Veigar Cosplay de Ranzinzim. As três skins fofíssimas entram na loja no Dia da Mentira.

Poder. Fofura. Essas são as minhas armas.



Vista-se para matar com Veigar Cosplay de Ranzinzim, Tristana Cosplay de Pingu e — SIM — Urgot Cosplay de Pijaminha Estelar. 🌟 pic.twitter.com/UGJTabzBei — League of Legends Brasil 🪐☄️ (@LoLegendsBR) March 23, 2020

No novo item cosmético, Urgot tem um pijaminha de gato azul-bebê, uma nova joia estelar azul-clara e detalhes dourados. E não vamos esquecer das pantufas de gatinho nos seis pés dele.

A animação do lutador venenoso muda e passa a incluir um gato angelical flutuando à frente de Urgot, que ele puxa no ar e abraça um pouco forte demais. O escudo de Urgot é substituído por uma aura nas cores do arco-íris e as balas que saem de sua arma agora são raios luminosos coloridos.

Captura de tela via Riot Games

A carga explosiva que o campeão atira na Carga Corrosiva (Q) agora é um gatinho alado que também é atirado de seu braço.

A nova skin traz à vida um meme antigo da comunidade. Depois que um fã criou uma hilária skin Urgot Guardião Estelar, a comunidade passou a querer uma versão oficial no Summoner’s Rift.

Imagem via página do Facebook Star Guardian Urgot

Mas I am Carlos, gerente de produto do LoL, já tinha explicado que “não faz sentido” colocar o campeão “nos dois times de Guardiãs Estelares” em um AMA no Reddit há dois anos. O gerente de produto também explicou que a skin Pantheon Padeiro foi criada a partir de um meme da comunidade mas que “a maior parte dos jogadores não queria jogar com ela”.

Parece que esses medos foram abandonados na criação da skin de Urgot. Ela não parece muito com o meme original, mas a comunidade vai apreciar o gesto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 23 de março.