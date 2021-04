Tudo que você precisa saber sobre o Mid-Season Invitational 2021

O Mid-Season Invitational está de volta após uma pausa de um ano. Desta vez, há mais que a glória em jogo para os melhores times de League of Legends.

Em 30 de março, a Riot Games apresentou um novo formato para o evento deste ano, com mais incentivo para os jogadores que vão competir internacionalmente.

O evento costuma ser um bom indicativo de qual é a melhor região do ano antes do Campeonato Mundial, que acontece em setembro. Mas o Mundial sempre foi o campeonato principal do jogo, com as melhores histórias, melhores premiações e melhores arenas.

Em edições anteriores, algumas equipes não levavam o MSI tão a sério quanto outros eventos. A gigante europeia G2 Esports chamou atenção por ter saído de “férias” em vez de se preparar para o MSI em 2016. A equipe saiu do campeonato com um placar de 2-8 e a resposta da comunidade foi bem negativa.

Neste ano, em Reykjavík, Islândia, não há desculpas. A Riot garantiu isso com um novo formato e estrutura de premiação.

Formato

A Riot se livrou da fase de entrada neste ano e dividiu as 12 regiões em quatro níveis, com base nos resultados dos últimos dois anos de campeonatos internacionais.

1: China (LPL), Europa (LEC), Coreia do Sul (LCK)

2: América do Norte (LCS), Vietnã (VCS), Sudeste Asiático (PCS)

3: Turquia (TCL), CEI (LCL), América Latina (LLA)

4: Japão (LJL), Brasil (CBLOL), Oceania (LCO)

O resultado foi dividir os times em três grupos de quatro times, um de cada nível, que o diretor de operações globais da Riot, Tom Martell, sorteou “aleatoriamente usando um software”. A equipe classificada de cada região será escolhida com base nos resultados da temporada atual.

Imagem via Riot Games

O evento será dividido em três etapas diferentes neste ano. Na fase de grupos, os dois melhores times de cada grupo avançam após uma série de partidas únicas de ida e volta. Na próxima fase, os quatro melhores times avançam após outra série de partidas únicas de ida e volta. Por fim, na fase eliminatória, o vencedor será decidido após uma semifinal melhor-de-cinco e uma grande final.

Programação

Os times, determinados em abril, vão se encontrar em Reykjavík, Islândia, em 6 de maio, primeiro dia do evento. O MSI vai acontecer ao longo de duas semanas, encerrando com a final em 22 de maio.

Premiação

Neste ano, a liga do vencedor receberá uma vaga adicional no Mundial.

Quando o evento terminar, em maio, a liga com mais pontos “de poder”, calculados com base em uma série de variáveis, receberá uma vaga adicional (a não ser que essa mesma região também tenha vencido o MSI). Caso a região tenha vencido o MSI, a vaga adicional irá para a região com o segundo maior número de pontos.

MSI Temporada 9 Mundial Temporada 9 Mundial Temporada 10 Pontos totais LCS 2 0 0 2 LEC 4 12 12 28 LPL 1 20 28 49 LCK 1 8 40 49

Atualmente, de acordo com a pontuação que a Riot implementou em 2017, a LPL e a LCK estão empatadas em primeiro lugar com 49 pontos cada uma. O MSI deste ano dará oito pontos aos vencedores, quatro ao vice-campeão e dois a cada semifinalista.

Isso significa que, se a LPL se classificar para a semifinal, já tem uma vaga extra garantida no Mundial. Caso a LCK ou a LPL vença o campeonato, no entanto, a LCK também receberá outra vaga. A LCS e a LEC, assim como as outras ligas menores, precisam vencer o MSI para garantir essa vaga adicional no Mundial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 31 de março.