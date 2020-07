Tudo que sabemos sobre Lillia, possível nova campeã de League of Legends

O último Mapa dos Campeões da Riot Games saiu no começo de junho e avisou aos fãs que em breve seriam lançados dois campeões ao mesmo tempo, em um “grande” evento no começo do segundo semestre.

Apesar de a Riot não ter incluído nomes até o momento, a pista de uma caçadora “onírica” foi confirmação suficiente da chegada de Lillia, que foi descoberta por mineradores de dados em janeiro. Faz tempo que os caçadores esperam um novo campeão. Kayn, último lançamento oficial da selva, saiu em 2017.

Ainda há muito que não sabemos, mas listamos tudo que já sabemos até agora, com base nas pistas deixadas pela Riot.

Quem é Lillia?

Não há nada disponível no momento, em termos de história e narrativa, que explique o passado de Lillia.

Ela parece um pouco tímida e parece se assustar facilmente, segundo o mapa dos campeões da Riot. O autor do artigo até faz um pouco de interpretação, convidando o leitor a encontrar Lillia na selva. Ao avisar ao leitor do perigo que Lillia pode representar se for pega de surpresa, o autor aos poucos começa a cair no sono. Antes de pegar no sono, o autor diz que precisamos ficar acordados, apesar da tentação de segurança e calor.

Algumas falas misteriosas encontradas nos arquivos do PBE, o servidor de testes do LoL, também permitiram imaginar qual seria sua história de origem.

“Eles tiraram seu lar, Lillia.” diz a primeira voz, em tradução livre. “Não se esqueça dessa perda. Deixe que siga seu curso dentro de você.”

“Pobres espíritos perdidos…” diz a segunda voz. “Estava esperando vocês.”

Não sabemos quem ou o que diz essas falas, mas pode significar que Lillia esteja trabalhando com um espírito vingativo, já que a voz é completamente diferente do que se imaginaria para uma “caçadora onírica”.

Quais são as habilidades de Lillia?

A Riot não divulgou oficialmente nenhuma das habilidades de Lillia, mas as prévias indicam que ela poderá colocar os campeões inimigos para dormir. Pode ser parecido com a Bolha do Soninho de Zoe, ou pode ser que a Riot decida trazer uma mecânica nova.

Quando Lillia será lançada nos servidores principais?

A Riot mencionou que tanto Lillia quanto o outro campeão, que se supõe ser Yone, estavam planejados para entrar no Summoner’s Rift durante o grande evento de verão, no começo do segundo semestre. Apesar de não terem sido divulgadas datas para o evento, as novidades adicionadas ao PBE podem ter adiantado a informação.

Um novo item de espólio chamado “Lillia’s Haiku” (“Haikai de Lillia”) foi encontrado no PBE, com o texto “you have discovered Lillia in the forest” (“você descobriu Lillia na floresta”). A descrição do item diz que ele poderia ser aberto em 22 de julho às 16h BRT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de junho.