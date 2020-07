Falas de Thresh Florescer Espiritual têm interação com Yone no LoL

Seria o irmão mais velho de Yasuo o mais novo campeão do LoL?

Desde que os fãs de League of Legends descobriram que Yasuo tinha um irmão mais velho chamado Yone, especula-se que ele vá aparecer no Summoner’s Rift como campeão. Uma das falas de Thresh Florescer Espiritual pode ter confirmado seu destino como personagem do jogo.

O canal Draco Interações, dedicado às vozes e interações em português dos jogos da Riot, publicou um vídeo de Thresh Florescer Espiritual onde há duas falas que mencionam Yone e Yasuo. Na primeira fala, Thresh diz a Yone que “seu irmão também está a salvo [com ele]”.

A segunda menciona Yone ficando “ofuscado” por Yasuo, e até diz “Como poderia descansar em paz?”. As duas sugerem que Yone voltou dos mortos. Sua motivação, seja para buscar justiça contra Yasuo ou outra coisa, ainda é desconhecida.

Na história do LoL, Yone é o meio-irmão mais velho de Yasuo, o imperdoável. Os dois irmãos eram próximos quando crianças, e os dois se tornaram espadachins talentosos. Durante uma batalha contra Noxus, porém, os anciões do vilarejo foram assassinados e Yasuo foi o principal suspeito. Ele acabou sendo forçado a derrotar o irmão Yone para se defender.

Yone já apareceu em outro título da Riot, Legends of Runeterra, onde também tem várias falas com Yasuo. Sua forma no jogo, porém, é obviamente a de antes de morrer nas mãos de Yasuo.

A Riot Games já confirmou que lançaria dois novos campeões durante o evento Florescer Espiritual neste mês, e Lillia já foi revelada hoje. Yone, por outro lado, pode ser o próximo a ser lançado nas semanas seguintes, ou até mesmo durante o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de julho.