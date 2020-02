Seria Yone, irmão de Yasuo, o próximo campeão do LoL?

League of Legends começou 2020 com Sett, primeiro de uma lista de novos personagens a entrar no jogo. A Riot Games confirmou que há três campeões em desenvolvimento para este ano. Um será revelado sozinho e os outros dois, lançados juntos em um evento especial no meio do ano.

A Riot deu algumas dicas de quem seriam os novos campeões. A primeira dizia que um deles já apareceu na história oficial. A história oficial já mostrou dezenas de personagens de todas as regiões de Runeterra. Mas alguns fãs parecem acreditar que um dos campeões novos seria Yone, o irmão de Yasuo.

O Imperdoável e O Seguidor do Vento

A biografia de Yasuo apresentou Yone ao universo de Runeterra. Yone e Yasuo eram meios-irmãos vivendo em um pequeno vilarejo. Yone, o mais velho, foi o primeiro a entrar na escola de espadachins. Inspirado por seu irmão, Yasuo fez o mesmo. Um talentoso mas arrogante Yasuo chamou a atenção do ansião Souma, último mestre da técnica do vento.

Yone presenteou o irmão com uma semente de bordo, símbolo de humildade, e implorou para que mudasse. Yasuo deixou sua natureza rebelde para trás e começou a aprender a técnica do vento.

Quando os noxianos invadiram, o vilarejo encarregou Yasuo da proteção do ancião Souma. Por teimosia, Yasuo abandonou seu posto. Ao retornar, se viu acusado do assassinato do ancião Souma. Yasuo fugiu e os membros da vila juraram ir atrás dele. Um dos caçadores era Yone, seu próprio irmão.

Yone e Yasuo se encontraram novamente, mas não foi uma reunião feliz. Os irmãos lutaram e Yone não era páreo para Yasuo, que o cortou quase imediatamente. Yasuo implorou pelo perdão de Yone, mas sua redenção nunca veio.

Yasuo continuou a fugir e encontrou personagens como Taliyah no caminho. Yasuo presenteou Taliyah com a mesma semente de bordo que seu irmão o havia presenteado, como símbolo de sua parceria.

Depois, foi revelado que o ancião Souma foi morto por Riven. Yasuo foi inocentado do crime, mas ainda se sentia culpado pela morte de Souma e Yone.

Yone morreu mesmo?

Na história, Yasuo acredita que seu irmão esteja morto. Se Yone está mesmo morto, porém, é outra história. Não seria a primeira vez que a Riot traz um personagem de volta à vida. Senna viveu dentro da lâmpada de Thresh por anos, e agora está vivinha da Silva no Summoner’s Rift.

O novo campeão que a Riot disse que lançaria é um “estranho mascarado que se recusa a morrer”. Um guerreiro teimoso que se recusa a morrer mesmo depois de ferimentos fatais? Parece muito com Yone.

Imagem via Riot Games

Legends of Runeterra trouxe a primeira imagem de Yone. Na carta, a armadura de Yone é parecida com a skin Jarvan IV Reinos Combatentes. Yone também carrega duas espadas.

Se Yone for fazer parte do LoL, seria o 19º campeão de Ionia. O último campeão da região a ser lançado foi Kayn, em 2017.

Se não Yone, quem poderia ser o próximo campeão?

Imagem via Riot Games

Não trazer Yone ao jogo pode ser um desperdício de oportunidade. Mas, caso não aconteça, a região de Ionia tem outra candidata para ocupar a vaga.

“O arco e a kunai”, escrito por Joey Yu, entra na história de Akali. A história traz personagens como Kennen, Shen e a mãe de Akali.

Apesar de Akali desempenhar um papel importante na história, talvez ela seja mais sobre Faey, nova personagem do universo. Faey tem 12 anos e sua arma é o arco. Ao fim da história, Faey perde uma perna e os líderes do clã se juntam para fazê-la andar de novo.

O fato de ser uma personagem com deficiência adicionaria uma nova camada de representatividade a Runeterra e LoL. Sendo uma arqueira, Faey se encaixaria perfeitamente na rota inferior. Um dos três campeões citados pela Riot fica na selva, mas os outros dois ainda não têm lugar definido.

Faey e Yone são duas excelentes opções, mas provavelmente só teremos mais detalhes dos novos campeões do LoL em alguns meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Melany Moncav no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.