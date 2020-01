Tudo que sabemos sobre a atualização de Volibear

Depois de meses de espera, os fãs de League of Legends finalmente conseguiram uma amostra da atualização de Volibear, que está incrível.

O urso parece bem intimidador. O modelo do personagem mistura a veneração que se espera de um semideus e a ferocidade de um urso. Além do novo visual, poucas outras informações foram reveladas sobre o papel de Volibear no Summoner’s Rift.

Confira tudo que sabemos sobre a atualização completa do Rugido do Trovão.

Os fãs foram ouvidos

Imagem via Riot Games

Para decidir em quais dos muitos campeões desatualizados a Riot trabalharia primeiro, os desenvolvedores do LoL pediram ajuda aos fãs. Jogadores do mundo todo votaram e, em maio de 2019, foi revelado que Volibear e Fiddlesticks receberiam atualizações completas. O urso semideus recebeu 24,69% dos votos, seguido de perto por Fiddlesticks, que teve 24,42% dos votos.

Nathan “Riot Lutzburg” Lutz, designer de jogabilidade da Riot, explicou que seu objetivo era “preservar a essência do Volibear atual” e integrar a estética de “deus do trovão” do campeão a suas habilidades de lutador. Artes conceituais iniciais pareciam comprovar isso.

O que significa ser urso?

Imagem via Riot Games

Após três meses de silêncio, os fãs tiveram notícias dos desenvolvedores que estavam trabalhando na atualização em um Dev Update.

Inicialmente, os desenvolvedores tentaram seguir a rota do “urso demônio”. Certas versões rasgavam a roupa e endureciam a armadura do deus do trovão. Volibear é um veterano com anos de experiência na guerra e o modelo do personagem deve evidenciar isso. Apesar de todas as versões diferentes da arte, tudo que os fãs tinham era uma pequena prévia, nada concreto.

Os escritores da narrativa, por outro lado, foram incumbidos da difícil tarefa de juntar a personalidade de Volibear no jogo com a que ele aparenta ter em contos e histórias. Assim começou a exploração da personalidade do urso.

Rayla “Jellbug” Heide, escritora da Riot, questionou a relação de Volibear com a natureza e a humanidade. Ele seria venerado por humanos? Acreditaria que o homem merece sofrer por se tornar mais fraco e domesticado? Ou se ressentiria do fato de que humanos não dependem mais de semideuses, esquecendo suas raízes?

Apesar de estar tudo meio vago, estava certamente caminhando na direção certa.

Riot lança a bomba

Imagem via Riot Games

Apesar de pouca informação ter sido revelada, a Riot mostrou brevemente a atualização de Volibear no trailer da temporada 2020. Os fãs puderam ver uma prévia da aparência do semideus, que ficou até assustadora.

A armadura dos braços, pernas e costas do urso tem sincelos pontudos e sua face cinzenta tem marcas de cicatrizes. Tranças longas emolduram sua cabeça, amarradas com ornamentos que parecem tribais. A Riot também mostrou Voli andando em quatro patas, provavelmente parte de uma habilidade que o faz correr em direção a suas vítimas.

Quando será lançada a atualização de Volibear nos servidores principais?

Como os fãs ainda nem viram prévias das habilidades de Volibear, é impossível prever uma data de lançamento. Provavelmente, teremos uma ideia melhor ainda este mês, quando sair o mapa dos campeões, pelo que Nathan “Lutzburg” Lutz, designer de campeões da Riot, deu a entender no Reddit. Mas primeiro semestre de 2020 é quase certo, considerando tudo que vai mudar com a temporada 10.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de janeiro.