Tudo que sabemos sobre a atualização de Fiddlesticks

A Riot Games trouoxe aos fãs uma prévia da AVM de Fiddlesticks e parece uma das melhores atualizações de campeão de League of Legends em muito tempo.

A desenvolvedora do LoL abraçou de vez o tema grotesco e assustador de Fiddlesticks. Com um braço mecânico se arrastando no chão e uma serra elétrica amarrada no ombro, o campeão parece ter saído de um filme de terror. Quando corre pelo mapa ou entra no meio da batalha com sua Tempestade de Corvos, o Mensageiro da Morte traz duas armas adicionais e se arrasta em direção à presa como uma aranha.

League of Legends EU on Twitter Hey all, with the Player Choice Fiddlesticks VGU now in full production, we thought it’d be a good time to do a deep dive into our current progress: 👊 https://t.co/xhQx6CP9xf

Confira tudo que sabemos até agora sobre a AVM de Fiddlesticks.

Mais que apenas um espantalho

Os fãs de Fiddlesticks ficarão felizes de saber que seu campeão favorito vai ganhar mais que apenas um novo visual. Para entrar de cabeça no passado assustador de Fiddlesticks, a desenvolvedora do LoL está trabalhando na nova história do campeão, parecida com a antiga mas de forma a se adaptar melhor a seu novo visual.

O campeão pode parecer um espantalho, mas na verdade é um demônio ancião que assombra a humanidade há eras. Fiddlesticks não tem órgãos internos, mas um demônio que vive dentro de seu peito. Então, na verdade, os braços de Fiddlesticks não são os que se arrastam no chão ou seguram a foice brilhante, mas os mais sombrios, que se esticam em direção às presas.

Como são as novas habilidades de Fiddlesticks?

Apesar de Fiddlesticks ter recebido um visual completamente novo, suas habilidades vão se encaixar no estilo antigo dele. O terror e a ultimate ficarão iguais, mas novos elementos serão adicionados a Tempestade de Corvos.

“Em termos de jogabilidade, queremos que Fiddle seja o campeão mais icônico em termos de ataque surpresa, com habilidades que giram em torno do conceito de medo”, escreveu a Riot. “Isso é mais do que um efeito negativo, que vai continuar existindo. Além disso, vamos trazer novas mecânicas para Fiddle que girem em torno da icônica Tempestade de Corvos.”

Fiddlesticks VGU Crowstorm VFX: Work In Progress For more info, visit: https://nexus.leagueoflegends.com/en-us/2020/01/dev-the-latest-on-fiddlesticks-vgu/

Os jogadores que se aproveitam dos joguinhos mentais de Fiddlesticks e têm afinidade com o estilo de jogo de ataques surpresa podem se dar melhor em lutas. “Quem tem experiência com Fiddlesticks vai causar o caos em suas vítimas, que não vão saber o que é real e o que é uma terrível ilusão”, explicou a Riot.

Quando será lançada a atualização de Fiddlesticks?

A Riot ainda não trouxe uma data oficial para o lançamento da AVM de Fiddlesticks nos servidores principal. Com base nos padrões de atualizações anteriores, porém, o campeão deve ficar disponível nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 14 de janeiro.