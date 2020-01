AVM de Fiddlesticks procura causar medo e terror no coração dos oponentes (e dos aliados)

Os desenvolvedores da Riot mostraram hoje pela primeira vez um pouco da AVM de Fiddlesticks à comunidade de League of Legends, e ele está assustador.

O /dev de hoje vai fundo no desenvolvimento e na história do personagem, mostrando uma prévia das novas animações de Fiddlesticks.

Fiddlesticks VGU Crowstorm VFX: Work In Progress For more info, visit: https://nexus.leagueoflegends.com/en-us/2020/01/dev-the-latest-on-fiddlesticks-vgu/

Inicialmente, os desenvolvedores discutiram a que facção ou raça o “novo” Fiddlesticks pertenceria. Depois de lutar para encaixar o Mensageiro da Morte em uma categoria, os Rioters olharam para seu nome.

“Um necromante provavelmente não chamaria sua nova criação sanguinária de Fiddlesticks”, de acordo com a Riot. “Fiddlesticks é um nome que uma criança daria, algo que você poderia invocar ao redor de uma fogueira para assustar seus amigos.”

Isso fez com que a história de origem do campeão se transformasse em um conto antigo de uma “malevolência anciã de origem incerta”. É um mito usado pelos pais para assustar crianças que não se comportassem e avisar sobre os perigos do mundo lá fora. Mas o perigo parece bem real.

Fiddlesticks é inumano. Não tem órgãos, cérebro, cordas vocais, e sua voz seria uma projeção ou imitação das pessoas que ele matou.

Fiddlesticks VGU Walk Animation Tech Test: Work In Progress For more info, visit: https://nexus.leagueoflegends.com/en-us/2020/01/dev-the-latest-on-fiddlesticks-vgu/

Já que o espantalho não é natural, seus movimentos também não são. Para fazer o campeão parecer mais “estranho”, os artistas técnicos criaram animações demoníacas, fantasmagóricas e inspiradas em marionetes. Para deixar mais assustador, o braço direito de Fiddlesticks ficou mais longo, fazendo com que ele arraste suas garras no chão ao caminhar.

Apesar de a AVM de Fiddlesticks não ter data de lançamento revelada, pode haver mais detalhes no Mapa dos Campeões, lançado ainda hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de janeiro.