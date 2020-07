Todas as novas skins das linhas Arcanista e Infernal que chegam ao LoL na atualização 10.14

Prepare a carteira, fã de League of Legends. A Riot Games vai lançar oito novas skins para as linhas Conquistador, Arcanista e Infernal na atualização 10.14.

Kog’Maw, Zoe e Shaco recebem o visual temático dos magos do LoL, enquanto Kennen, Karthus e Vel’Koz esquentam a arena com as novas skins Infernais. Além disso, a Riot vai lançar uma nova skin Conquistador para Nautilus, apesar de o Mid-Season Invitational do ano ter sido cancelado devido à pandemia de COVID-19.

Zoe Arcanista é a sortuda que recebe a skin em Edição de Prestígio nesta atualização, que traz o novo visual da feiticeira em uma variante dourada. Os fãs da campeã do meio poderão desbloquear a Edição de Prestígio com 100 Pontos de Prestígio na aba de Espólios do cliente do LoL.

Tanto Kog’Maw quanto Shaco Arcanistas serão lançados junto com cromas que podem ser adquiridos à parte. Todas as skins Infernais também vão receber variantes coloridas que podem ser adquiridas por 290 RP cada.

Relacionado: Riot revela novas skins Florescer Espiritual para Yasuo, Thresh, Teemo, Vayne e Lillia

Nautilus Conquistador, Zoe Arcanista, Zoe Arcanista Edição de Prestígio, Shaco Arcanista e Kog’Maw Arcanista ficarão disponíveis para compra em 9 de julho, e Karthus Infernal, Vel’Koz Infernal e Kennen Infernal chegam à loja do cliente em 16 de julho.

Kog’Maw Arcanista

Imagem via Riot Games

Shaco Arcanista

Imagem via Riot Games

Zoe Arcanista

Imagem via Riot Games

Zoe Arcanista Edição de Prestígio

Imagem via Riot Games

Karthus Infernal e Kennen Infernal

Imagem via Riot Games

Vel’Koz Infernal

Imagem via Riot Games

Nautilus Conquistador

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 07 de julho.