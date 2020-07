Riot revela novas skins Florescer Espiritual para Yasuo, Thresh, Teemo, Vayne e Lillia

Se você procurava alguma novidade empolgante para este mês em League of Legends, encontrou. A Riot revelou a nova linha de cosméticos Florescer Espiritual, com skins de alguns dos campeões mais populares do jogo.

Yasuo, Thresh, Teemo e Vayne vão receber skins Florescer Espiritual no próximo grande evento do ano, e todas são tão bonitas quanto se esperaria. Lillia, mais nova campeã do LoL, também terá sua versão Florescer Espiritual.

O esquema de cores varia dependendo da skin. No caso de Yasuo e Teemo, elas são mais claras, com destaques em tons pastéis como azul, rosa, branco e turquesa. A arte também tem pétalas de flores e plantas de vários tipos ao fundo. vai receber uma edição de Prestígio desta vez, banhando a maior parte das cores a ouro.

Vayne e Thresh, por outro lado, trazem tons de roxo com destaques em verde. Essa também é a primeira vez em que Thresh aparece “humano” em uma skin oficial da Riot desde o lançamento do campeão. A arte também é bem mais sombria que as de Yasuo e Teemo, com fantasmas ou algum tipo de espírito ao fundo.

Não se sabe se o evento terá algum tipo de embate entre um lado bom e um lado mau, mas, julgando pelo contraste entre as skins, pode ser que seja preciso escolher lados para as missões do jogo outra vez.

Confira as artes das skins:

Yasuo Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Teemo Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Teemo Florescer Espiritual – Edição de Prestígio

Imagem via Riot Games

Thresh Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Vayne Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Lillia Florescer Espiritual

Imagem via Riot Games

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de julho.