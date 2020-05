Todas as novas escalações dos times da LCS para o Summer Split 2020

Depois de um Spring Split que encerrou o reinado da Team Liquid e foi dominado pela Cloud9, os times da LCS decidiram fazer algumas mudanças para a próxima temporada.

Sem o Mid-Season Invitational, as equipes têm mais tempo para fazer alterações antes da próxima fase do campeonato. Alguns dos times já fizeram mudanças, e outros devem fazer o mesmo.

Confira todas as novas escalações para o Summer Split 2020 da LCS.

TSM

Depois de terminar o Spring Split da LCS em quarto lugar, a TSM decidiu substituir Kobbe pelo heptacampeão Doublelift. É a terceira passagem de Doublelift pela TSM. A passagem anterior terminou em novembro de 2017, quando ele assinou um contrato de três anos com a Liquid.

Na TSM, Doublelift volta a jogar com Bjergsen, da rota do meio, e com o suporte Biofrost. Ele também se junta a Broken Blade no topo e Dardoch na selva.

Team Liquid

Para substituir Doublelift na rota inferior, a Liquid promoveu Edward “Tactical” Ra, atirador da Academy, à equipe da LCS. Tactical jogou três partidas no lugar de Doublelift durante o Spring Split. Nas três, a Liquid derrotou a TSM e a 100 Thieves e perdeu para a CLG.

No Summer Split 2020, Tactical vai jogar ao lado de CoreJJ (suporte), Broxah (caçador), Jensen (meio) e Impact (topo).

Dignitas

A Dignitas parece ter deixado para trás o caçador Grig e o custoso Huni, do topo, mas a organização não revelou quem irá compor sua equipe do Summer Split. No momento, o suporte veterano Aphromoo, o meio Froggen, o atirador Johnsun e o caçador Akaadian (que entrou no lugar de Grig em março) ainda estão na equipe, ao menos no banco de dados de contratos globais de League of Legends.

Uma possibilidade para a rota superior é Lourlo, que jogou o Spring Split 2020 com a Dignitas Academy. O jogador de 22 anos já jogou pela Team Liquid, Golden Guardians e Echo Fox.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers no Dot Esports no dia 05 de maio.