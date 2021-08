Terceiro álbum da Pentakill, Lost Chapter, será lançado em setembro

O metal finalmente vai voltar a League of Legends com o terceiro álbum da banda mais pesada da Riot Games, Pentakill, após quatro anos de espera dos fãs. O álbum, chamado Lost Chapter, será lançado em 8 de setembro, de acordo com o anúncio da Riot.

Ao longo do ano, a Riot deu indícios de que a banda virtual estava de volta, com algumas aparições e prévias. Uma nova imagem foi revelada neste mês, mostrando a data que hoje foi confirmada para o lançamento do álbum.

O álbum terá “até 10 músicas”, provavelmente todas originais, segundo o diretor criativo da Riot Christian “Praeco” Linke.

As lendas estão de volta. #LostChapter, o terceiro álbum da #PENTAKILL, estreia dia 08/09/21. Siga @riotgamesmusic para fazer parte dessa história. pic.twitter.com/5eqY6QKcfZ — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) August 23, 2021

As bandas virtuais do LoL têm estilos e visuais diferentes para públicos-alvos diferentes na grande comunidade do jogo. Antes da chegada do grupo virtual de K-pop K/DA, a Pentakill teve dois álbuns e skins para Karthus, Mordekaiser, Sona, Yorick e Kayle. Neste ano, novos campeões podem ser adicionados com o terceiro álbum da banda.

Embora não tenham sido confirmados novos campeões para a banda, muitos jogadores esperam que Viego passe a fazer parte dela. Desde seu lançamento, os fãs especulam que Viego se encaixaria bem na Pentakill. E, na capa do álbum, alguns destacaram um símbolo branco que lembra a coroa de Viego, o que pode ser um indicativo de sua entrada na banda.

Pouco depois de publicar a capa do álbum, a Riot também mudou a imagem de capa de sua conta do Twitter dedicada a música, mostrando um novo design dos integrantes da banda, e mudou o nome da conta para “Legend of PENTAKILL”.

Você já pode salvar o álbum nos serviços de streaming aqui para ouvir assim que for lançado, em 8 de setembro. Não se sabe se uma música do álbum será o tema do Campeonato Mundial 2021, nem se novas skins serão lançadas para acompanhar o álbum Lost Chapter.

