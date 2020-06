Syndra não recebe uma nova skin de League faz 1.000 dias

Syndra agora se tornou a mais nova membro do clube sem skin de 1.000 dias.

A última skin da Soberana Sombria foi lançada com a segunda onda de Guardiãs Estelares em setembro de 2017. Suas colegas na onda de 2017, Ezreal, Soraka, Miss Fortune e Ahri, receberam pelo menos três conjuntos desde o evento.

Mesmo com muitos dos membros do clube de 1.000 dias não sendo humanos e possuindo as taxas mais baixas de escolha de campeões do League, Syndra é uma surpresa. Ela é uma campeã bastante popular no cenário profissional e público, atualmente com uma taxa de escolha de 10,8% em partidas públicas, o que é bom para os primeiros 21 dos 148 campeões.

Desde sua introdução à Summoners Rift, Syndra passou cerca de um ano e meio entre cada skin, tornando a situação atual uma seca particularmente longa.

Syndra ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar o Rei. A Vanguarda de Cristal ficou sem uma nova skin por cinco anos. Infelizmente, o escorpião também fica em último lugar em termos de popularidade.

Felizmente, o desenvolvedor da Riot Jonathan “Bellissimoh” Belliss revelou recentemente que mais de 120 skins continuarão a ser reveladas ao longo de 2020, com alguns heróis esquecidos recebendo novos cosméticos.

Bellissimoh disse esperar que os jogadores não precisem esperar anos para que seus campeões recebam uma nova skill.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 04 de junho.