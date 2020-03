Streamer francês de League mostra o poder de Kalista com um só golpe

Kalista não tem aparecido muito nas últimas temporadas desde que saiu do meta de League of Legends. Recentemente, no entanto, ela encontrou uma nova casa na rota topo entre alguns profissionais. O streamer e apresentador francês Rim-Raimon “Nono” Amanieu mostrou todo seu poder ao abater um Tryndamere com a vida cheia de uma só vez ontem.

No clipe, Nono está no Gromp inimigo, acumulando lanças no monstro, quando o Tryndamere adversário decidiu subir para farmar na rota. Enquanto Kalista continuava a acumular lanças, Nono percebeu que poderia causar uma tonelada de dano se conseguisse cronometrar suas habilidades da maneira certa.

Quando Tryndamere começou a se afastar, Nono atacou o Gromp com a habilidade Perfurar de Kalista, enquanto simultaneamente apontava para o inimigo. Se Perfurar matar seu alvo, a lança continuará em frente e transferirá todos os acúmulos de Lacerar da vítima morta para o próximo inimigo que atingir. Nesse caso, o Nono conseguiu transferir todas os acúmulos para o Tryndamere.

Com uma rápida ativação de Lacerar, ele abateu o campeão com uma vida praticamente cheia. Foi um abate sem misericórdia, mas faz sentido, porque Nono venceu sua rota de forma convincente e tinha uma vantagem considerável de itens sobre seu adversário.

No entanto, Nono não é a única pessoa a trazer Kalista para a rota superior. Em um de seus jogos mais recentes na LPL, a estrela do topo TheShy trouxe a seleção de Kalista e levou seu time à vitória sobre a Vici Gaming.

O truque é construir a Lâmina Sanguinária como primeiro item e tirar proveito de seus altos atributos contra campeões sozinhos. Isso dá a Kalista sustentação e dano suficientes para dominar certos confrontos, além de aguentar os menos favoráveis.

Talvez veremos Kalista na rota superior de algumas das equipes mais criativas do mundo, como uma certa equipe da Europa que recentemente colocou Janna na rota superior.

