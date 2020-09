Samira está disponível nos servidores ativos do LoL

Samira, a Rosa do Deserto, finalmente chegou hoje aos servidores ativos de League of Legends. A campeã tinha sido vazada em agosto pela Youtuber brasileira Streamie.

Em junho, a Riot falou sobre a nova campeã no mapa dos campeões. A ideia é que fosse uma atiradora que vai em busca do perigo e usa seus combos para acabar com os inimigos e sair viva.

As habilidades de Samira serão únicas para muitos jogadores do LoL. Ela é uma atiradora que avança para o meio do combate, o que vai na contramão do próprio funcionamento dos atiradores. Sua passiva é diferente de tudo que já foi lançado: boas jogadas são recompensadas com notas de “estilo” que concedem efeitos adicionais — e a última desbloqueia sua ultimate.

Samira também é a primeira campeã a receber uma nova habilidade no lugar do emote. Sua animação de provocação permite que você jogue uma moeda na direção do olhar da personagem depois de ficar parada por três segundos, causando um ponto de dano verdadeiro e concedendo uma moeda de ouro sua ao inimigo atingido. Isso ativa sua passiva, então pode ser usado para iniciar o combate.

Entre agora no League of Legends para experimentar a nova campeã.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 21 de setembro.