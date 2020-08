Vazamento de Samira, possível nova campeã do LoL, deixou streamer “boquiaberta”

A possível 151ª campeã de League of Legends foi elogiada pela streamer brasileira Streamie, que diz ter visto suas habilidades.

Ontem, Streamie, que vazou informações sobre Yone, disse que planejava vazar também algumas informações sobre as habilidades e skins de Samira, que podem incluir o retorno da linha de skins Guardiã Estelar.

Não se sabe muito sobre a nova campeã, mas, segundo Streamie, Samira tem habilidades parecidas com a ultimate de Katarina, o W de Irelia, o W de Urgot e a ultimate de Nunu. Samira deixou a streamer “boquiaberta”, mas há uma coisa específica que achávamos sobre ela que está “muito errada”.

Streamie disse que Samira poderia estar chegando ao PBE, servidor de testes do LoL, em torno de duas semanas, então fica a dúvida de como seria sua disponibilidade nos próximos meses no profissional do jogo.

A informação foi revelada alguns dias depois de o nome Samira ser encontrado por mineradores de dados em um emote nos arquivos de League of Legends. Parece que Samira pode ser a atiradora que a Riot Games mostrou no mapa dos campeões de junho.

“Um novo atirador, vestido para matar, chegará ainda neste ano”, a Riot explicou.

A Riot disse que a campeã misteriosa planeja “atirar um redemoinho de lâminas e balas em todo mundo” nas batalhas, o que pode sugerir que uma das habilidades de Samira pareça o W de Irelia, como foi mencionado por Streamie.

A streamer também disse que tem informações sobre o próximo campeão, depois de Samira, cujo nome provisório é Seraphim.

Parece que vamos precisar esperar um pouquinho para confirmar as novas informações dos campeões do LoL.

