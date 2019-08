Riot vaza acidentalmente uma possível nova campeã de League of Legends

Na atualização mais recente do PBE, o servidor de testes de League of Legends, a Riot Games adicionou uma tela de carregamento especial para a nova skin de Nocturne no servidor, mas um arquivo errado pode ter dado aos fãs a primeira prévia da próxima campeã do LoL.

Na imagem, há uma mulher com uma arma mecânica gigante nas costas. A arma parece um braço, mas, olhando de perto, as duas mãos da mulher podem ser vistas na imagem.

Com um longo cachecol vermelho e blusa branca curta, a mulher tem olhos bem azuis. O cabelo escuro tem pontas azuis vibrantes e ela usa braceletes dourados. Não dá pra ver muito mais na imagem, por ser tão distorcida.

Imagem via Riot Games

No canto inferior direito, parece haver duas outras versões da arma que ela carrega. Uma parece ter algo escrito em dourado, mas não se sabe se é parte do design de fato ou algo provisório para renderizar.

A imagem foi usada acidentalmente no lugar da tela de carregamento especial de Nocturne Sabugueiro, que foi adicionado ao PBE ontem junto com duas outras skins Sabugueiro e três outras da linha Infernal. A Riot ainda não falou sobre a imagem, nem deixou pistas sobre a mulher misteriosa ser adicionada a League of Legends.

Antes, a Riot lançava novos campeões com meses de diferença. Porém, mais recentemente, os campeões novos têm entrado com mais frequência no LoL. Por exemplo, Sylas e Neeko foram adicionados ao jogo com menos de dois meses de diferença. Quatro meses depois, em maio, Yuumi foi lançada, mas Qiyana veio logo depois, em junho.

Visto que o lançamento de Qiyana foi no começo do verão, pode ser que a nova campeã demora alguns meses para sair.

Artigo publicado originalmente por Preston Byers e Rachel Samples em inglês no Dot Esports no dia 13 de agosto.