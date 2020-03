Riot tornará torneios do Clash “mais frequentes” durante surto de coronavírus

Parece que a Riot está fazendo o possível para tornar mais agradável ficar preso em casa.

O produtor chefe do League of Legends, Joe “New001” Tung, explicou hoje que os torneios Clash ocorrerão com mais frequência na tentativa de “tornar mais fácil para você e seus amigos se reunirem” em meio à pandemia de coronavírus.

“Traremos o Clash mais cedo do que o planejado e, nesse período, ele será mais frequente para que sua equipe esteja juntinha e sinta o doce sabor da vitória e o amargo sabor da derrota”, disse Tung.

O “foco principal” da Riot agora é a estabilidade do servidor, pois há muito mais jogadores ao mesmo tempo. Depois que a equipe de desenvolvimento tiver um “senso de qual capacidade adicional” eles precisam, os cronogramas do Clash serão atualizados para todas as regiões do mundo.

A Riot já adiantou o próximo torneio Clash para este fim de semana, originalmente planejado para meados de abril. O confronto começará amanhã entre as 16h00 e as 18h00, dependendo do nível em que você e sua equipe se enquadrarem.

Embora não esteja claro com que frequência o Clash será executado sob esse cronograma mais frequente, os desenvolvedores da Riot informarão os fãs assim que a estabilidade do servidor for descoberta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 27 de março.