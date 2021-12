Riot: “Silco não será lançado em League of Legends”

Silco, um dos personagens principais da série animada da Riot Games, Arcane, entrará para Teamfight Tactics como nova unidade no ano que vem. Mas a Riot Games já confirmou que Silco não vai fazer parte do elenco de League of Legends.

“Geralmente, nós adaptamos os campeões de League of Legends para o Teamfight Tactics com, bom, muito esforço — mas o Silco não será lançado lá, então tivemos que partir do zero”, explicou a Riot em seu blog.

Silco, um personagem original criado especificamente para Arcane, estreou no universo do LoL neste ano, com a série da Netflix. Ele vai continuar crescendo no mundo de Runeterra no ano que vem, quando será a primeira unidade de Teamfight Tactics a ser criada do zero e não adaptada de um campeão do LoL. Não se sabe, no entanto, o que Silco será realmente capaz de fazer em TFT, já que ainda é cedo para a Riot divulgar informações como atributos, custo e habilidades.

Embora Silco não vá ser lançado no LoL, a Riot já tem planos para os campeões de 2022, incluindo um “atirador cinético que está sempre em movimento”, segundo o Mapa dos Campeões de setembro deste ano.

Além disso, a Riot indicou que outros personagens de fora do LoL também possam entrar para TFT. “Apesar de ele ser a primeira unidade de fora do League of Legends, pode ser que mais forasteiros também se juntem a nós no futuro”, disse a Riot. “Talvez alguns nem sejam de Runeterra…”

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 01 de dezembro.