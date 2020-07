Riot revela todas as skins de Prestígio do LoL para o segundo semestre de 2020, incluindo Yasuo, Ezreal e Kai’Sa

Se você estiver guardando seus Pontos de Prestígio e emblemas de evento em League of Legends, está com sorte.

A Riot divulgou hoje a lista completa de skins de Prestígio para 2020, que inclui Yasuo, Soraka, Teemo, Ezreal, Sett, Kai’Sa e Diana. Apesar de estar disposta a compartilhar quais seriam os campeões, a Riot não deu nenhuma informação sobre quais seriam os temas.

Imagem via Riot Games

Os fãs poderão conseguir Yasuo e Soraka usando Pontos de Prestígio no LoL. Yasuo deve receber um novo tema, mas a Filha das Estrelas terá uma skin antiga em nova forma para a Edição de Prestígio.

As skins de Prestígio já lançadas em eventos neste ano foram para Garen, Malphite e Lucian. Na segunda metade de 2020, poderão ser obtidas skins de Prestígio para cinco campeões em eventos, sendo o próximo Teemo durante o evento Florescer Espiritual. Ezreal, Sett, Kai’Sa e Diana virão em seguida.

Apesar de Kai’Sa ter a skin K/DA em Edição de Prestígio durante o Mundial de 2018, isso foi bem antes de “definir completamente” as skins de Prestígio como um tipo de skin, segundo a Riot. Então a nova opção deve agradar aos fãs de Kai’Sa que não conseguiram obter a skin K/DA para a campeã.

Também será possível adquirir qualquer skin de Prestígio de 2020 no fim do ano, usando Pontos de Prestígio. Se você conseguir desbloquear uma skin de Prestígio de 2020 com fragmentos e espólios, só poderá desbloquear a borda e o ícone se a skin ainda estiver disponível por meio de Emblemas de Evento ou Pontos de Prestígio.

As datas limite para conseguir ícones e bordas são 28 de janeiro no caso dos Pontos de Prestígio e “quando os Emblemas no seu inventário expirarem” no caso dos Emblemas de Evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de julho.