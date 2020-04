Riot revela Pingu, “novo campeão do LoL”, como brincadeira de primeiro de abril

A Riot Games divulgou informações sobre o “novo campeão de League of Legends” que nunca será lançado: Pingu.

A brincadeira de primeiro de abril da Riot envolve um pinguim Freljordiano, conhecido como “o Guia”, que “deixa um rastro de destruição”. A Riot até criou habilidades para Pingu, com vídeos feitos com giz de cera que mostram como elas funcionariam.

Imagem via Riot Games

A passiva de Pingu, A Palavra é Pássaro, transforma dano mágico em dano físico, e vice-versa. E o Q, Splish-Splash, faz exatamente o que parece: ele pula em uma poça d’água de uma forma tão fofa que atordoa os inimigos por dois segundos.

Na ultimate do pinguim, Nevasca do Destino, ele balança as asas freneticamente a destrói os oponentes. Parece tão poderoso quanto é, mas quando você elimina todo o time inimigo, Pingu coloca seus óculos de sol.

A origem de Pingu é “desconhecida”, mas alguns acreditam que ele chegou a Runeterra pelo Vazio. Quando escapou da prisão de 1.000 anos, ele se indicou como mais novo membro do Campo da Justiça. Quando Ionia e Noxus “expressaram suas preocupações”, o pinguim deu um show e destruiu “várias vilas e paisagens”. Ninguém sabe por onde Pingu anda, mas todos estão em busca de uma maneira de trancá-lo para sempre.

A Riot inicialmente tinha “vazado” imagens do elmo de um chifre só e da foice de Pingu no Reddit, dizendo que o novo campeão “supostamente” se chamaria Aidyn. Mas parece que foi só brincadeira de primeiro de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 01 de abril.