Arte conceitual vazada de League of Legends indica que haverá novo campeão de Freljord

Foram reveladas as armas e o elmo do campeão.

Parece que está chegando mais alguém de Freljord.

Um minerador de dados de League of Legends publicou artes conceituais que seriam de um novo campeão no Reddit, dizendo que o nome do Freljordiano seria Aidyn. Normalmente, é preciso ter provas para publicar vazamentos, mas o moderador do subreddit do LoL disse que a pessoa quis “proteger sua identidade” e o vazamento “parece real”.

Imagem via Imgur

Imagem via Imgur

A arte conceitual é bem inicial e mostra as possíveis armas e o elmo de Aidyn. Parece que o campeão terá duas pequenas foices, parecidas com as duas kamas de Akali. O elmo é certamente um design de Freljord, mas, como o de Sejuani, tem um chifre a menos.

O mesmo minerador de dados revelou possíveis falas do mesmo campeão Freljordiano há alguns dias.

“Pelas tempestades e campos de batalha, nós marchamos”, diz o novo campeão.

Os fãs tem várias teorias sobre a identidade e a origem de Aidyn. Alguns brincam que poderia ser o irmão do mal de Tryndamere, e outros imaginam se poderia ser o General Marcus Du Couteau, pai de Katarina.

E o mapa dos campeões da Riot para 2020 mencionaava dois novos campeões no meio do ano: “um novo Caçador pra você venerar” e “um Campeão mascarado que se recusa a morrer”. Não se sabe qual das descrições se aplica ao Freljordiano, ou se não é nenhuma delas.

Os vazamentos são interessantes, mas não deveriam ser levados tão a sério. A Riot Games ainda não confirmou as informações e o desenvolvimento do campeão parece ainda estar no começo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 30 de março.