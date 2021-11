Riot revela novas skins Galante 2.0 para Brand, Master Yi, Zed, Leona, LeBlanc, Draven e Malzahar no LoL

A Riot Games está expandindo a linha clássica de skin Galante de League of Legends. Sete campeões no jogo devem receber novas skins Galante em uma atualização que está por vir.

Belas skins para Brand, Draven, LeBlanc, Leona, Malzahar, Master Yi e Zed foram reveladas. Além disso, uma versão Prestígio da nova skin Galante de Brand foi apresentada pela Riot hoje.

Se liga na Prévia do PBE: skins Galante 🧪💚



💚Brand Galante

✨Brand Galante Edição de Prestígio

💚Master Yi Galante

💚Zed Galante

💚Leona Galante

💚LeBlanc Galante

💚Draven Galante

💚Malzahar Galante pic.twitter.com/fsVQK5en7G — League of Legends Brasil #RiotXArcane (@LoLegendsBR) November 16, 2021

Os elementos temáticos da linha de skin “Galante 2.0” mostram os sete campeões em destaque em trajes suaves, cada um com ternos esportivos e trajes formais. Além disso, recursos elegantes como garrafas de champanhe e móveis de alta qualidade são mostrados em algumas das animações de retorno dos campeões.

🐍 Splash Art das skins Brand, Draven, Master Yi e Zed Galante 💚 pic.twitter.com/YntlaRRpEM — League of Legends Brasil #RiotXArcane (@LoLegendsBR) November 16, 2021

O esquema de cores para as novas skins Galante consiste em grande parte em verdes e pratas, com um forte tema metálico presente nas skins. Elas foram aprovadas no início deste ano como parte de uma “votação dos fãs” para a próxima linha de skins do LoL. Embora as novas skins Galante tenham perdido essa votação, a margem foi pequena o suficiente para a Riot considerar o lançamento da linha de skins de qualquer maneira.

As novas skins Galante ainda não tiveram uma data oficial de lançamento pela Riot. Mas se os cronogramas de lançamentos de skins anteriores, como as skins Dracomantes do mês passado, podem servir como um indicador, é possível que a linha de skins Galante 2.0 chegue aos servidores ativos em algum momento do próximo mês.

