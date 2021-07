Riot revela Akshan, o Sentinela Rebelde como o mais novo campeão do LoL

Prepare-se para entrar em ação quando a atualização 11.15 de League of Legends chegar porque a Riot Games revelou o mais novo campeão chegando ao Summoner’s Rift: Akshan, o Sentinela Rebelde.

O próximo campeão definido para se juntar à lista crescente de personagens jogáveis ​​do LoL trará um monte de novas habilidades para ajudar o resto de Runeterra a lutar contra as forças de Viego e da Névoa Negra. Quando o evento Sentinelas da Luz começar, Akshan estará pronto para destruir a escuridão.

Com uma relíquia de Sentinela em punho, Akshan tem sede de vingança.



📺: https://t.co/8Gbi79ygqS pic.twitter.com/JhDCkadSSi — League of Legends Brasil #SentinelasDaLuz (@LoLegendsBR) July 7, 2021

O kit de habilidade de Akshan mostra que ele causa muito dano com uma infinidade de ataques diferentes, ao mesmo tempo que está equipado com uma habilidade que pode balançá-lo em torno do terreno. Ele ainda tem a capacidade única de trazer seus próprios companheiros de equipe de volta à vida, abatendo o inimigo que os abateu com sua marca de Canalha. Se ele abater alguém marcado como Canalha, todos os aliados abatidos por aquele campeão específico serão ressuscitados em sua própria fonte.

A Riot indicou a chegada de Akshan por vários meios, incluindo um quebra-cabeça online onde os jogadores tinham que investigar um punhado de páginas do LoL para acessar um novo pôster para o evento Sentinelas da Luz. O pôster mostrou Akshan pela primeira vez, embora sua identidade não tenha sido confirmada até então. Ele foi, no entanto, nomeado como o sucessor de Shadya, um Sentinela que morreu.

Na história, Akshan fará parte integrante do enredo contínuo de Viego, unindo-se ao resto dos Sentinelas para lutar contra os mortos-vivos e a vindoura Ruína. Fora da história, ele também receberá uma skin Cyber​​Pop em sua estreia.

Suba para a luz com o mais novo campeão do LoL quando ele chegar aos servidores ativos na atualização 11.15, que está programada para ir ao ar na quarta-feira, 21 de julho, de acordo com o cronograma oficial de atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 07 de julho.