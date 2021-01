Riot revela 10 skins das novas linhas Fera Lunar, Rosa de Cristal e Rosa Definhada

O Ano Novo Lunar está chegando, trazendo várias novas skins a League of Legends.

As contas do LoL nas redes sociais compartilharam 10 novas skins que já estão disponíveis no PBE. Apesar de a Riot já ter revelado a linha Fera Lunar neste mês, ainda serão lançadas as novas skins Rosa de Cristal e Rosa Definhada. As rosas etéreas serão novos itens cosméticos de Swain, Zyra, Syndra e Talon.

Tem skins novas no PBE!



💎Swain e Zyra Rosa de Cristal

🌹Syndra e Talon Rosa Definhada

🏮Jarvan IV, Alistar, Annie, Aphelios, Darius, Fiora Feras Lunares



Temos algumas dessas Splash Arts para mostrar na thread abaixo! 👇 pic.twitter.com/acPw6LzldL — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) January 20, 2021

Foram liberadas ainda as animações das skins Fera Lunar de Jarvan IV, Fiora, Darius, Annie, Alistar e Aphelios, que serão lançadas em comemoração ao Ano Novo Lunar. Os campeões usam tons vibrantes de vermelho e dourado e incluem fogos de artifício e uma ferinha adorável. As contas do LoL no Twitter divulgaram também uma prévia da skin de Prestígio da vez, Fiora Fera Lunar Edição de Prestígio, que usa tons de branco e dourado.

As linhas Rosa de Cristal e Rosa Definhada usam o contraste entre tons brancos brilhantes e roxos escuros para criar um clima assustador e elegante.

A atualização 11.2 de League of Legends já está no ar e essas skins já estão disponíveis para teste no PBE. Elas devem ser lançadas nos servidores ativos com a próxima atualização, a 11.3.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 20 de janeiro.