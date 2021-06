Riot possivelmente revela um novo evento da Ruína para League of Legends chamado Ascensão dos Sentinelas

Se você estava esperando por um novo evento de League of Legends sobre a Ruína de Runeterra, então sua espera pode estar chegando ao fim. A Riot Games divulgou uma nova imagem hoje que diz “As chamas da Ruína inflamam na Ascensão dos Sentinelas, que chegará no dia 8 de julho”.

Oito de julho também é a data exata para quando a atualização 11.14 está programada para chegar aos servidores ativos do LoL, o que sugere que este será um novo evento chegando ao jogo no próximo mês. A imagem mostra Shyvana Destruída com uma citação que diz: “Sentinelas… por que é que vocês insistem… em ir atrás do que não entendem?”

As chamas da Ruína inflamam na Ascensão dos Sentinelas, que chegará no dia 8 de julho.

As Sentinelas mencionadas provavelmente se referem às Sentinelas da Luz, uma antiga ordem que defende o mundo dos espíritos mortos-vivos que surgem da Névoa Negra das Ilhas das Sombras e da Ruína. Dois dos campeões mais populares do jogo, Lucian e Senna, são Sentinelas da Luz. O casal poderoso também foi apresentado em um trailer cinematográfico em janeiro, onde lutou contra Viego e suas forças das trevas.

No início deste mês, a Riot lançou um trailer rápido chamado Fate of Demacia, que mostrava o grande reino caindo na Névoa Negra e sucumbindo à Ruína. Se este for o próximo evento, poderemos finalmente testemunhar uma grande batalha que se estende por toda Runeterra enquanto suas várias facções se levantam para enfrentar a ameaça iminente de Viego, o Rei Destruído.

A Ruína conquista tudo.

O mais recente Roteiro de Campeão do LoL também sugeriu que o próximo campeão a se juntar ao leque cada vez maior do jogo será um novo atirador da rota meio e um novo Sentinela da Luz. Como resultado, pudemos ver um novo campeão ser revelado durante este evento.

Para o evento, os fãs já descobriram através de mineradores de dados que Summoner’s Rift receberá uma reformulação visual, no estilo da Ruína. Todos os recursos do mapa receberão aquele brilho familiar da Névoa Negra e quase todos os monstros e NPCs serão mortos-vivos. Também pode haver um novo modo de jogo sendo oferecido aos jogadores durante o evento na forma do Ultimate Spellbook. O novo modo de jogo, que está no APT do LoL, vê os jogadores entrarem no modo de escolher às cegas, enquanto também substituem um de seus espaços de feitiço de invocador pela ultimate de outro campeão.

Fique atento à Ascensão dos Sentinelas quando chegar o dia 8 de julho.

