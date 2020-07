Riot mostra Lillia no Teaser da Campeã do LoL de hoje

Após semanas de especulação, a Riot finalmente confirmou a próxima campeã de League of Legends, Lillia.

A Riot mostrou uma prévia da faunesa mágica hoje no Teaser da Campeã, incluindo seu visual, voz e motivo para se aventurar a sair de sua floresta adoecida. Lillia será lançada com o Festival do Florescer Espiritual, próximo grande evento do jogo.

Com a chegada do Festival do Florescer Espiritual, uma jovem faunesa mágica cria coragem para se aventurar e descobrir o mistério por trás de sua floresta adoecida. 🌷 pic.twitter.com/hjBKNfzt13 — League of Legends Brasil #UseMáscara (@LoLegendsBR) July 7, 2020

Lillia já havia visto em sonhos o “mundo além do [seu] jardim”, mas agora finalmente está pronta para enfrentar o desconhecido. A “Árvore Mãe” está morrendo, e a faunesa insegura precisa “explorar” o mundo para salvar a floresta.

A biografia da Campeã explica que Lillia nasceu quando um dos sonhos da própria Árvore dos Sonhos foi “capturado em um botão que caiu no chão antes que pudesse florescer”. Isso fez brotar o Florir Receoso, que ainda tinha o botão de flor na cabeça.

Quando os sonhos começaram a chegar ao jardim mágico, Lillia conheceu um pouco do mundo humano e ficou fascinada. Mas, depois de conhecer os humanos, o que ela conheceu foi um mundo em uma guerra que “ardia como fogo pela terra”.

As habilidades da caçadora terão habilidades de adormecer, e ela vai usar seu cetro em forma de galho para causar o caos.

Lillia será a primeira caçadora lançada desde Kayn, em julho de 2017.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de julho.