Riot mostra detalhes da mecânica e história de origem de Akshan, novo atirador-assassino do LoL

O novo campeão de League of Legends é mais que um assassino cheio de charme.

Hoje a Riot revelou mais detalhes de Akshan, comentando seu papel como assassino da rota do meio e sua história de origem no novo /dev. Embora tenha mecânicas únicas, o Sentinela Rebelde também tem personalidade carismática e uma triste história de origem.

Imagem via Riot Games

O design do novo campeão veio “observando as pessoas definirem o meta”, segundo a Riot. De tempos em tempos, alguns atiradores saem da rota inferior, se arriscando em outra rota solo e dominando seus oponentes. Mas “não parece ser o lugar de nenhum deles”, de acordo com o líder de design do jogo Jeevun “Jag” Sidhu. Até agora, no caso.

“Eles não fornecem as coisas que os Campeões projetados para o meio deveriam, como Controle de Grupo, acesso ao alvo ou potencial de dano explosivo”, disse Jag. “Então, queríamos criar uma experiência que tivesse um estilo de assassino distinto, mas também a jogabilidade de um atirador… e juntar esses dois mundos na rota do meio.”

Armado com um item poderoso que mistura bumerangue, arpéu e arma de fogo, Akshan tem a mobilidade para sair de situações perigosas e o potencial para avançar e assassinar seu alvo. Isso, aliado à furtividade e à habilidade de reviver aliados eliminados, permitirá que os jogadores capazes de tomar decisões rápidas e inteligentes se beneficiem das habilidades do Sentinela Rebelde.

Imagem via Riot Games

Quanto a sua origem, Akshan enfrentou muita tristeza. Criado como menino de rua em Shurima, ele sempre se posicionou contra as injustiças que presenciou. Mas um dia o jovem Akshan “irritou o homem errado”, foi espancado e largado para morrer. Ele foi salvo por Shadya, uma mulher gentil que o ressuscitou com uma arma poderosa. Shadya treinou Akshan para ser um Sentinela, viajando por Shurima em busca de armas antigas que seriam usadas para derrotar Viego.

Mas tudo que é bom chega ao fim. Shadya foi assassinada, então Akshan foi buscar vingança usando sua nova arma de Sentinela.

“Foi difícil encontrar o equilíbrio certo entre vingança e heroísmo”, disse o escritor de narrativa principal John “JohnODyin” O’Bryan. “Durante o desenvolvimento, houve ocasiões em que fizemos pequenos ajustes em relação a quem ele era, e ele oscilou muito para o mal e perdeu a parte bondosa. Teve um período em que ele não era o tipo de homem por quem você ia querer torcer. Acho que ele acabou em um lugar que é moralmente cinzento. Ele tem uma moral forte e boas motivações, e é isso que o impede de ser o tipo de homem que ele caça.”

Akshan e Viego são perfeitos como contraponto um do outro. Embora ambos tenham sofrido, Viego está determinado a destruir o mundo para ter o que precisa, enquanto Akshan está tentando salvar o mundo. Parece que o clímax da narrativa de Ruína está próximo, então é bom ficar de olho em como essa história vai terminar.

Akshan deve se juntar oficialmente ao elenco do LoL em 21 de julho, com a atualização 11.15.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de julho.