Riot mostra design inicial da AVM de Udyr, incluindo possível mecânica de “superpostura”

Em fevereiro, os fãs de League of Legends escolheram Udyr para ser o próximo campeão a receber uma AVM. Agora, a Riot mostrou um pouco do design inicial e das mudanças planejadas para as mecânicas do Andarilho Espiritual, que deve ser relançado em 2022.

Os desenvolvedores da Riot abordaram o progresso do novo design de arte, mecânica e narrativa de Udyr no /dev de hoje, explicando como levarão esse xamã ultrapassado para a modernidade. Sua identidade com a mudança de posturas será mantida, assim como a temática de xamã guerreiro, mas uma nova mecânica de “superpostura” pode entrar no jogo.

Vídeo via Riot Games

Stash “Stashu” Chelluck, designer de mecânica de jogo, explicou que Udyr vai manter suas quatro posturas sem nenhuma ultimate, ainda será um campeão de ataque corpo a corpo e poderá ter posturas diferentes em nível máximo. Mas a equipe de desenvolvimento está testando uma “superpostura” que permitiria reconjurar sua postura ativa e usar uma versão aprimorada dela, que terá tempo de recarga. Seria algo um pouco parecido com a ultimate de Karma. Em um vídeo experimental, a superpostura de Tartaruga, por exemplo, parece explodir após um certo tempo. Outra superpostura parece causar dano que se alastra por vários inimigos.

Imagem via Riot Games

Outras mudanças experimentais que acabaram sendo descartadas são: um fortalecimento permanente com base em qual postura fosse maximizada primeiro, permitir que Udyr tivesse duas posturas ativas de uma vez e uma ultimate que transformasse o campeão em um avatar da postura ativa no momento.

Imagem via Riot Games

Quanto ao novo visual de Udyr, o artista conceitual Justin “RiotEarp” Albers comentou os rumos que seus modelos estão tomando. Podemos esperar encontrar um xamã primordial freljordiano que pode ter galhadas, cabelo comprido e penas/ornamentos no cabelo. Ele será forte, mas não um fisiculturista superdefinido, e seu corpo será coberto com tatuagens que provavelmente representam os animais cuja energia espiritual ele canaliza.

O design da AVM de Udyr ainda está só começando, então todas essas novidades ainda estão sujeitas a mudanças antes do lançamento oficial da AVM no jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 29 de junho.