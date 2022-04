Riot libera prévia de novas skins Eclipse Solar e Lunar do LoL, incluindo Kayle, Sivir, Aatrox, Sejuani e Senna

A Riot Games anunciou novas skins para as linhas Eclipse Solar e Lunar de League of Legends, incluindo os campeões Kayle, Sivir, Aatrox, Sejuani e Senna.

Está confirmado que Kayle, Sivir e Sejuani terão skins Eclipse Solar, enquanto Aatrox e Senna recebem as skins Eclipse Lunar. Além disso, a skin Eclipse Lunar de Senna também terá uma Edição de Prestígio, o que significa que um evento relacionado a essas skins Eclipse Solar e Lunar pode estar a caminho do LoL. Além desses campeões, Leona é a única outra a ter uma Eclipse Solar ou Lunar no jogo.

Uma nova onda de skins Eclipsou o PBE!



☀️Sivir Eclipse Solar

☀️Kayle Eclipse Solar

☀️Sejuani Eclipse Solar

🌘Aatrox Eclipse Lunar

🌘Senna Eclipse Lunar

🌘✨Senna Eclipse Lunar de Prestígio

🌊Yasuo Águas Sombrias

🏴‍☠️Gangplank, o Traidor pic.twitter.com/K78MSRRbKG — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) April 12, 2022

Tematicamente, as cinco novas skins mostram poder cósmico. O poder do Sol, por exemplo, tem um brilho alaranjado forte. As skins Eclipse Lunar juntam tons de violeta e branco, abraçando o espírito da Lua. Além disso, cada campeão que receber uma dessas skins terá novos efeitos visuais em suas armas mais marcantes, um brilho inspirado pelo corpo celeste correspondente tomando conta do mangual de Sejuani, do bumerangue de Sivir e da espada de Aatrox.

Além das skins Eclipse Solar e Lunar que foram mostradas, a Riot divulgou mais duas, não relacionadas a elas: Yasuo Águas Sombrias e Gangplank, o Traidor. Essas duas skins parecem relacionadas ao tema de Águas de Sentina, com elementos que remetem à aparência deles no RPG solo da Riot Forge, Ruined King, lançado no ano passado.

A Riot Games ainda não divulgou datas de lançamento para essas skins, mas deve ser na próxima atualização. Pelo histórico recente da Riot, elas devem chegar aos servidores ativos do LoL dentro de, no máximo, um mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 12 de abril.