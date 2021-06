Riot Games anuncia cidades que sediarão Campeonato Mundial 2021 de League of Legends

O campeonato passará por cinco cidades antes da grande final, que acontece em Shenzhen, China no final do ano.

A Riot Games anunciou as cinco cidades que sediarão o Campeonato Mundial 2021 de League of Legends neste ano. O evento, que acontece na China no segundo semestre, será realizado em Xangai, Qingdao, Wuhan, Chengdu e Shenzhen.

O Mundial 2021 culmina na grande final do evento, em 6 de novembro no Universiade Sports Centre de Shenzhen, China. O estádio fica no coração da quinta maior cidade da China e comporta 60.000 pessoas sentadas.

Conheça as 5 cidades que sediarão o #Worlds2021!



O tour passará por Xangai, Qingdao, Wuhan, Chengdu e Shenzhen durante as etapas do campeonato, que serão anunciadas futuramente.



Lembrando que o Campeão da 2ª Etapa do #CBLOL tem vaga garantida no torneio: https://t.co/xffoJg6md5 pic.twitter.com/eXXUEuMi5O — CBLOL (@CBLOL) June 16, 2021

A edição de 2021 do Mundial será a terceira vez na história da cena profissional do LoL que o evento acontece China. O evento também foi na China no ano passado e deveria ter acontecido na América do Norte neste ano, mas a Riot quis fazer tudo a seu alcance para “trazer a experiência para fãs de vários cantos do país, como era o plano original” nesta temporada, segundo uma declaração do ano passado.

No ano passado, o campeonato aconteceu apenas em Xangai. Apenas um número limitado de fãs pôde assistir à grande final no local, devido à pandemia de COVID-19, enquanto a fase de entrada, a fase de grupos, as quartas-de-final e as semifinais aconteceram em um ambiente controlado e sem plateia no local.

Na última vez que o Campeonato Mundial foi realizado na China sob circunstâncias normais de saúde, em 2017, houve partidas em Wuhan, Guangzhou e Xangai e a final do evento aconteceu em Pequim.

Ainda não foi anunciada a data de início do Campeonato Mundial 2021 de League of Legends.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 15 de junho.