Riot faz parceria com a marca Fenty Beauty de Rihanna antes da estreia de Arcane

A Riot Games anunciou que Fenty Beauty de Rihanna se tornou a parceira oficial de beleza de Arcane, a próxima série de animação da Riot. Arcane estreia hoje, 6 de novembro, na Netflix.

Fenty Beauty “fará a curadoria de beleza e looks pela Riot Games com o objetivo de celebrar a beleza em todas as suas formas”, de acordo com a Riot.

Para comemorar o início da recente parceria da Fenty com a Riot, as duas empresas realizarão um evento colaborativo na estreia de Arcane em 6 de novembro. Os fãs de League of Legends na área de Los Angeles que desejam experimentar a estreia de Arcane em pessoa serão capazes de ir ao campus da Riot, onde Fenty Beauty estará hospedando uma “experiência de beleza VIP” às 22h.

O objetivo da presença da marca na estreia de Arcane, assim como esta parceria com a Riot, é “ultrapassar os limites da colaboração… dentro e fora do jogo”, de acordo com Fenty Beauty.

A Riot também transmitirá o primeiro episódio de Arcane em seu canal da Twitch, além de hospedar o evento de estreia do programa. A estreia de Arcane marcará a primeira vez na história da Netflix que um de seus programas poderá ser transmitido em outro lugar.

Os três primeiros episódios de Arcane serão lançados na Netflix amanhã, 6 de novembro, às 23h, com mais episódios agendados para lançamento ao longo do mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 05 de novembro.