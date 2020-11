Riot explica plano para remover os Clubes de League of Legends na atualização 10.25

A Riot Games anunciou hoje que pretende remover os Clubes de League of Legends na atualização 10.25.

A ferramenta, essencial na estrutura social do jogo desde 2016, será retirada do cliente. Será uma das últimas alterações da preparação para a temporada 2021.

Neste ano, a Riot anunciou que pretendia encerrar os Clubes do LoL, mas uma atualização de hoje confirmou os planos. Com o anúncio do “Adeus aos Clubes” a Riot diz que “finalmente” está pronta “para seguir adiante com a próxima etapa do processo para que você tenha mais tempo para levar suas comunidades para outras plataformas ou canais”.

A Riot reconheceu o valor que os Clubes trazem ao jogo, já que, através deles, é possível representar seus campeões e times favoritos ou o seu próprio grupo. Mas também acrescentou que “um número alarmante de siglas impróprias ou maliciosas por aí” teve mais impacto na decisão de removê-las completamente do jogo.

No anúncio de hoje, a Riot ainda não anunciou nenhum tipo de substituição futura para os Clubes. A sugestão para os jogadores de League of Legends foi “levar sua comunidade para outras plataformas, como o Discord, para poder continuar conversando com as pessoas de quem você gosta, tanto no LoL quanto fora dele”.



Os Clubes devem sair do cliente do LoL em 8 de dezembro, com a atualização 10.25.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 16 de novembro.